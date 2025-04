Le dijo "no" y la mató: comienza el juicio por el femicidio de Nicole Posada

Nicole Posada tenía 27 años y una vida por delante. Era madre de seis hijos y cargaba una vida en pareja compleja, donde la violencia de género era cotidiana. Estaba absolutamente sometida, incluso embarazada era obligada a limpiar vidrios en algún semáforo de Roca. El 17 de febrero de 2024 fue asesinada: después de una madrigada cargada de alcohol y muchos excesos, Oscar Fernando Efraín Carriqueo Phomphakdy, ingresó al domicilio que compartían, y quiso abusarla. Ella se negó. Entonces él salió al patio, tomó un fierro y le destrozó el cráneo. La mató en su propia casa, frente a sus hijos.

Después de 14 meses, comenzará el juicio por su femicidio. Será en la Ciudad Judicial de Roca, ante un jurado popular, y se extenderá del 7 al 11 de abril. El proceso promete ser tan contundente como necesario: no sólo se juzga a un violento por un crimen aberrante, también se desnudarán falencias relacionadas con la asistencia a las mujeres víctimas de Violencia de Género.

Este juicio será el número 21 en la historia de Río Negro bajo la modalidad de jurado popular. Este viernes se completó la selección de las 12 personas titulares y 4 suplentes que deberán escuchar los hechos, ver las pruebas, y emitir un veredicto. El jurado quedó integrado por seis mujeres y seis varones, de diferentes edades y localidades de la Segunda Circunscripción Judicial.

Nicole le dijo que no y él la mató

Previo al crimen, Carriqueo había estado tomando desde la tarde. Cuando ingresó a la casa de Tránsito Toledo del barrio Tiro Federal, donde vivía con Nicole y sus hijos, y al encontrarla dormida, intentó obligarla a tener relaciones sexuales. Ante la negativa de la joven, fue al patio, agarró un trozo de hierro con forma de "T" y la golpeó con furia. La mató ahí mismo, delante de sus hijos.

Según la acusación del Ministerio Público, el caso encuadra claramente en la figura de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por mediar violencia de género. El delito está tipificado como femicidio y contempla como única pena por Código Penal: prisión perpetua.

Nicole Posada había denunciado varias veces a Carriqueo por violencia de género

Carriqueo siempre estuvo en el centro de la investigación y todas las pruebas lo señalan como el responsable del femicidio. En su primer testimonio no pudo explicar las manchas de sangre en su ropa ni los rastros que intentó limpiar en la escena del crimen. Los forenses confirmaron en la autosia que el fuerte golpe en el cráneo la mató de manera inmediata.

Carriqueo, heredero de una familia violenta

Luego del crimen, se conocieron detalles del calvario diario de Nicole. En la Justicia roquense tramitaron causas de violencia de género en la que ella denunciaba a Carriqueo por los golpes permanentes, las quemaduras con cigarrillos y hasta maniatarla con alambre. Pero esto no era todo, además, la hacía trabajar en los semáforos limpiando vidrios, incluso pocos días antes de parir.

Ella intentó escapar de esa violencia extrema, sin embargo la asistencia del Estado no alcanzó, o no llegó en el momento oportuno. Las denuncias no avanzaron con la celeridad debida, y Nicole debía regresar con el violento que la sometía, para no quedar en la calle con seis hijos.

"Tata", como conocen en barrio Tiro Federal al agresor, tenía 28 años cuando metió el femicidio. Es uno de los hijos de un conocido narco local, Oscar Jorge "El Gitano" Carriqueo, quien el 14 de julio de 2014 mató de cuatro tiros por la espalda a Andrés Coronel tras un ajuste de cuentas por un kilo de drogas que la víctima vendió y no entregó la plata. Ese crimen se produjo frente a la vivienda de la familia Carriqueo, a muy pocos metros del femicidio ocurrido durante la madrugada.

El Gitano discutió con el soldadito que trabajaba para él, fingió que lo dejaba ir, pero cuando la víctima giró, le disparó por la espalda cuatro veces con una pistola 9 milímetros. Con el joven tendido en el piso, le ordenó a otros pibes que lo carguen en un auto y que lo lleven al hospital. Le obedecieron y lo dejaron tirado en una de las calles internas del Francisco López Lima. Por este crimen lo condenaron a prisión perpetua. Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, por su grave estado de salud. El Gitano Carriqueo, su mamá Susana y su hermano policía, Marcos

Además, "Tata", es sobrino del ex sargento Ayudante, Marcos Carriqueo un policía de la Rionegrina que se desempeñaba en la Brigada de Toxicomanía de Catriel. en agosto de 2022, atacó a su ex y al nuevo novio de la mujer. Además secuestró a su hija de 11 años. A los policías que intentaron detenerlo los amenazó con su pistola reglamentaria: "Corrensé que los quemo", les gritó. El hombre reconoció su culpabilidad y fue condenado.

Los Carriqueo son conocidísimos en los barrios de Roca. Es que además de la vida de violencia que llevaron adelante "El Gitano" y el policía Marcos, la madre de ellos y abuela del femicida de Nicole, es una conocida puntera que trabaja desde hace años para la familia Soria. Es más, durante mucho tiempo estuvo a cargo de los centros comunitarios, donde desarrollaba su tarea de sumar adeptos al gobierno municipal.