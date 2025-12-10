El Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a 5 millones de pesos la recompensa destinada a quienes aporten información veraz que permita dar con el paradero de Sergio Daniel Ávalos, el estudiante de la Universidad Nacional del Comahue desaparecido en junio de 2003 en el boliche El Fuerte (Las Palmas) de la ciudad de Neuquén. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1369/2025, publicada recientemente.

Ávalos fue visto por última vez en la madrugada del 14 de junio de 2003, cuando había concurrido al local bailable junto a un grupo de amigos. Vestía una campera de polar marrón y jeans gris. Desde entonces, no se han obtenido datos certeros sobre su paradero. Actualmente, tendría 40 años.

La actualización del monto se realizó a pedido del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, que el 3 de septiembre de 2025 solicitó reforzar la recompensa ante la falta de información relevante en la causa. En 2023, el monto ofrecido había sido de 4 millones de pesos.

La cartera de Seguridad, dirigida por Alejandra Susana Monteoliva, dispuso el incremento y recordó que el pago se realizará de forma reservada, en el Ministerio o en el lugar designado por su representante, a fin de preservar la identidad de quien aporte información útil.

El Ministerio detalló nuevamente las características físicas del joven: contextura pequeña, 1,60 metros de estatura, cabello corto negro, tez trigueña, ojos marrones, rostro redondo y una leve discapacidad en el brazo izquierdo producto de una lesión en el húmero que le impide extenderlo completamente.

La causa judicial

A 22 años de la desaparición, la investigación penal cuenta con 19 personas procesadas. Entre los acusados figuran personal de seguridad del boliche, efectivos policiales, además del dueño del local, Pedro Nardanone, y el encargado, Patricio Sesnich.

Los procesamientos se concretaron en julio pasado. La principal hipótesis sostiene que Ávalos habría sido retenido dentro del boliche y luego ocultado, sin que hasta hoy se conozca su destino. La causa continúa en trámite en la justicia federal.