Salió a festejar borracho el triunfo de Argentina en una retroexcavadora y le pasó por encima a siete autos

Un insólito episodio ocurrió este lunes por la tarde en un barrio de Concordia, Entre Ríos, luego del triunfo de la Selección argentina frente a Austria. Un operario de 47 años, en estado de ebriedad, provocó un violento siniestro al volante de una máquina de construcción, que terminó con siete vehículos dañados y varias personas heridas que debieron ser asistidas.

El hecho quedó registrado en un video que muestra el recorrido descontrolado de la maquinaria pesada por distintas calles de la ciudad. Según se informó, el conductor ingresó desde la Ruta Provincial N° 4 a bordo de una cargadora perteneciente a una empresa privada, sin medir las consecuencias de sus maniobras.

Fiat Siena blanco quedó destruido tras ser embestido por la retroexcavadora durante el violento recorrido por Concordia.

El primer impacto se produjo en calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde la máquina embistió un Fiat Siena blanco y luego continuó su marcha sin detenerse. Minutos después, también chocó contra un Renault negro estacionado, generando importantes daños materiales.

La recorrida siguió por distintas arterias hasta la zona de Presidente Illia, en inmediaciones del barrio El Silencio, donde la máquina volvió a impactar contra dos camionetas estacionadas. De acuerdo al relato policial, la secuencia incluyó además un choque contra otro vehículo en movimiento y varios autos más en la vía pública.

Renault negro estacionado sufrió graves daños materiales luego de ser impactado por la maquinaria conducida por un hombre ebrio.

El comisario inspector José María Rosatelli detalló que el conductor llegó a levantar con la pala una camioneta que circulaba en el mismo sentido, provocando que cambiara de mano, y más adelante embistió otro vehículo detenido en un semáforo. La situación generó alarma entre los vecinos, que alertaron a emergencias mientras la máquina continuaba su recorrido.

Finalmente, el operario fue interceptado por la Policía y el test de alcoholemia arrojó 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se constató que ninguna presentaba riesgo de vida, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar responsabilidades y evaluar las consecuencias penales del hecho.