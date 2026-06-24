Robaron una camioneta en Neuquén, le cambiaron la patente y la abandonaron en Bariloche

En un operativo de prevención realizado en la zona cordillerana de Río Negro, la Policía recuperó una camioneta Toyota Hilux que había sido robada en la ciudad de Neuquén. El vehículo fue encontrado en un sector boscoso con patentes adulteradas y signos de abandono.

El hallazgo estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría 55, quienes realizaban recorridas preventivas en inmediaciones del predio del Jockey Club. En ese contexto, observaron la camioneta con daños visibles, una ventanilla abierta y señales de haber sido ocultada en el lugar.

Al inspeccionar el rodado, los uniformados constataron que las chapas patentes colocadas pertenecían a otro vehículo de similares características. Las mismas habían sido sustraídas a una firma comercial neuquina, aunque no correspondían a la camioneta hallada.

Luego de verificar los números de chasis y motor, se confirmó que la Toyota Hilux registraba un pedido de secuestro vigente por robo, denunciado el martes 23 de junio en la Comisaría Primera de Neuquén. El entrecruzamiento de datos permitió ratificar su procedencia ilícita.

Intervino la Justicia de ambas provincias, que dispuso el secuestro preventivo del vehículo y el inicio de las pericias correspondientes. La investigación continúa para determinar cómo fue trasladada la camioneta a Bariloche y establecer la identidad de los responsables del hecho.