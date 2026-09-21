Una comerciante de Centenario denunció que su local de ropa fue robado dos veces en apenas 10 días, desde que abrió sus puertas. El comercio Diva’s, ubicado sobre avenida Lago Traful y Lácar, había comenzado a funcionar el 7 de septiembre y sufrió el primer ingreso el día 9 y un segundo robo el 18.

Según relató Paola, propietaria del negocio, en los dos episodios realizaron las denuncias correspondientes. En el segundo hecho, el delincuente se llevó prendas, bijouterie, carteras y el posnet de Mercado Pago, que posteriormente habría sido utilizado para realizar una carga de $30.000 a un celular Movistar.

La comerciante sostuvo que el local cuenta con cámaras de seguridad, portones y candados, pero aseguró que, pese a las medidas adoptadas después del primer robo, volvieron a ingresar pocos días después. También señaló la presencia de un domo de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano a pocos metros del comercio y cuestionó si el sistema permite advertir este tipo de hechos en tiempo real.

Dos robos en apenas diez días

Diva’s abrió sus puertas el 7 de septiembre. Apenas dos días después, el comercio sufrió el primer robo.

De acuerdo con el relato de la propietaria, los delincuentes se llevaron distintas prendas. Después de ese episodio, reforzaron las medidas de seguridad del local con portones y candados.

Sin embargo, el 18 de septiembre volvieron a ingresar.

En esta oportunidad, además de llevarse mercadería, el delincuente habría dado vuelta la caja y sustraído el posnet utilizado para las operaciones de Mercado Pago.

Paola contó que posteriormente detectaron una operación por $30.000, destinada a cargar crédito a un teléfono celular de Movistar.

La comerciante indicó que tanto por el primer hecho como por el segundo realizaron las correspondientes denuncias.

El domo de seguridad que está a pocos metros

Uno de los puntos que genera preocupación para la comerciante es la existencia de un domo de seguridad a unos 20 metros del local, en las inmediaciones de una escuela.

Según explicó Paola en diálogo con FM Red Social 97.9, cuando consultaron por las imágenes les indicaron que, al realizar zoom, no se podía observar con claridad lo ocurrido.

La mujer también afirmó que posteriormente le señalaron que las cámaras estaban funcionando, aunque sostuvo que no habría personas monitoreando las imágenes de manera permanente.

El funcionamiento y las condiciones de monitoreo de ese domo no fueron precisados oficialmente en el relato difundido por la comerciante.

La diferencia es relevante: que una cámara esté operativa no necesariamente significa que exista un operador observando sus imágenes en tiempo real. Además, la utilidad de una grabación para una investigación depende de factores como la ubicación, el ángulo, la iluminación y la calidad del registro.

Sospechan que fue el mismo delincuente

La propietaria sospecha que una misma persona pudo haber cometido los dos robos, aunque hasta el momento no se informó oficialmente la identidad de un sospechoso ni una detención vinculada con estos hechos.

Según su descripción, el delincuente habría actuado vestido con ropa oscura.

La cercanía entre ambos episodios es uno de los elementos que lleva a la comerciante a considerar esa posibilidad, aunque será la investigación la que determine si existe una relación entre los dos hechos.

Además, Paola señaló que a su cuñado, cuyo salón se encuentra a pocos metros del comercio, también le robaron anteriormente termos y amoladoras.

El reclamo de la comerciante: “Dormimos mirando las cámaras”

Después de los dos robos, la propietaria aseguró que la situación comenzó a afectar incluso la forma en que descansan.

“Nosotros dormimos mirando las cámaras”, expresó Paola al describir la preocupación que atraviesa a su familia desde que abrió el negocio.

La comerciante también planteó la posibilidad de tener que permanecer en el local para proteger la mercadería y cuestionó el costo personal que implica intentar sostener un emprendimiento después de sufrir robos consecutivos.

Su preocupación se suma a otros episodios de inseguridad registrados durante 2026 en Centenario. En agosto, por ejemplo, dos personas fueron demoradas durante allanamientos realizados por una investigación por el robo a un comercio ocurrido en junio.

En junio también se registró un intento de robo de una motocicleta en el que comerciantes y vecinos retuvieron a uno de los sospechosos hasta la llegada de la Policía.

Y en agosto, un robo de una notebook ocurrido en una zona céntrica quedó registrado por cámaras de seguridad, según informó Mejor Informado.