Los ruidos molestos y los disturbios volvieron a alterar el descanso de los vecinos de calle Belgrano, en Centenario. Durante la madrugada de este sábado, un grupo de jóvenes permaneció en el sector del Paseo del Canal con música a alto volumen, gritos y cortes de motos. La situación se extendió desde la 1.30 hasta cerca de las 6, según relató Eliana, una de las residentes afectadas.

Cansada de las reiteradas molestias, la mujer salió a pedir explicaciones y registró lo que sucedía con su teléfono. En uno de los videos se observa un Volkswagen Gol con el baúl abierto y un parlante que reproducía música a un volumen elevado. También se escucha a Eliana reclamarle a uno de los jóvenes por el horario y la falta de consideración hacia quienes viven en la zona.

“Son las 5 y media de la mañana y acá todos trabajamos”, expresó durante el intercambio. La vecina también le advirtió que estaba filmando la situación y que tenía registros de lo que ocurría.

El episodio volvió a generar preocupación entre los residentes, que aseguran convivir con escenas similares durante los fines de semana. La semana anterior, la madre de un bebé de tres meses ya había enfrentado a un grupo de personas por los cortes de motos, la música fuerte y los disturbios protagonizados por jóvenes que consumían alcohol.

Los vecinos aseguran que los reclamos no tuvieron respuesta

Eliana sostuvo que presentó notas ante el Municipio de Centenario y que también realizó llamados a la Comisaría Quinta para advertir sobre los problemas en el sector. Sin embargo, afirmó que ninguna de esas gestiones logró modificar la situación. Para los residentes, la reiteración de los episodios refleja la falta de respuestas frente a un reclamo que lleva varios días.

Durante la madrugada también quedaron latas y botellas de cerveza esparcidas sobre el césped del Paseo del Canal.

Eliana anticipó que continuará con el reclamo por la vía legal

La vecina adelantó que buscará avanzar con una presentación legal si los disturbios continúan. Además, advirtió que, ante nuevos episodios, registrará las patentes de las motos y los autos que permanezcan en el lugar.

El reclamo apunta a que las autoridades de Centenario intervengan para evitar que las madrugadas de música alta, aceleradas y gritos sigan afectando el descanso de quienes viven sobre calle Belgrano y en los alrededores del Paseo del Canal.