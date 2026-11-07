Escándalo en un supermercado de Bariloche: intentó robar y terminó a las piñas con una policía

Una mujer terminó detenida en San Carlos de Bariloche después de intentar retirar mercadería de un supermercado sin pagar y golpear a una empleada de la Policía de Río Negro que trabajaba en el lugar. La sospechosa llevaba varios productos escondidos en una mochila y reaccionó con violencia cuando la agente intentó detenerla.

La intervención comenzó en la línea de cajas, cuando la trabajadora policial advirtió que la mujer había pasado sin abonar los artículos. Al intentar identificarla, recibió una serie de golpes de puño en el rostro que le provocaron lesiones leves.

La sospechosa no estaba sola. Otras dos personas la acompañaban, pero escaparon del supermercado apenas advirtieron la intervención de la uniformada.

La mujer atacó a la empleada policial para evitar que la identificara

De acuerdo con la denuncia de la agente, la mujer la increpó y comenzó a golpearla cuando intentó impedir que se llevara los productos. La agresión se produjo durante las tareas de seguridad adicional que la empleada de la Policía de Río Negro cumplía en el establecimiento comercial.

Los golpes impactaron en el rostro de la trabajadora y le ocasionaron lesiones de carácter leve. Mientras tanto, las otras dos personas que estaban con la sospechosa abandonaron el lugar y se dieron a la fuga.

La Justicia ordenó detenerla por dos delitos

Después de la intervención policial, la mujer quedó detenida por disposición de la Justicia. La causa contempla dos figuras penales: hurto en grado de tentativa y atentado y resistencia contra la autoridad.

La investigación reúne tanto el intento de sustracción de mercadería como la agresión a la empleada policial. La mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras que las otras dos personas que la acompañaban escaparon del supermercado.