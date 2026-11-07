Un Toyota Corolla que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa iniciada en Neuquén por una deuda prendaria fue localizado durante un control policial en San Antonio Oeste. El vehículo era conducido por un hombre de 54 años, quien aseguró haberlo comprado hacía aproximadamente un año y no quedó imputado penalmente.

El procedimiento se realizó durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial recibió una alerta del Anillo Digital sobre el ingreso a la jurisdicción de un automóvil con requerimiento judicial vigente.

A partir de esa información, los efectivos localizaron el Toyota Corolla en el acceso norte de Viedma e identificaron al conductor, un vecino de San Antonio Oeste que viajaba junto a su esposa y su suegra.

Lo buscaban desde abril

Al consultar los datos del vehículo con el área de Automotores de Neuquén, se confirmó que tenía un pedido de secuestro dispuesto el 23 de abril de 2026 por un Juzgado de Juicios Ejecutivos de esa provincia, en el marco de una ejecución prendaria iniciada por el Banco Supervielle.

El hombre explicó a los policías que había adquirido el auto cerca de un año atrás. Sin embargo, la medida judicial continuaba vigente debido a la deuda que había originado la causa contra el anterior titular del vehículo.

Tras la intervención de la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, el fiscal Gustavo Arbues dispuso el secuestro del Toyota Corolla y que quedara a disposición del juzgado neuquino que había solicitado la medida. El conductor fue notificado de la situación, pero no fue imputado penalmente.