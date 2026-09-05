Explotó una garrafa y las llamas destruyeron una vivienda en Bariloche: una mujer y un joven resultaron heridos

Dos personas fueron trasladadas este sábado por la mañana luego de un incendio que destruyó una vivienda en Bariloche. El siniestro comenzó cerca de las 7 en Vilcapugio al 800, entre Otto Goedecke y Yatasto, y generó un amplio despliegue para contener las llamas.

Una mujer adulta sufrió quemaduras leves en una mano y presentó síntomas vinculados con la inhalación de humo, según informó El Cordillerano. Un joven también resultó lesionado, con quemaduras en los miembros superiores. Ambos recibieron asistencia y fueron derivados en ambulancia al Hospital Zonal de Bariloche.

El fuego avanzó sobre una construcción de madera de dos plantas y provocó importantes daños materiales. La intensidad de las llamas también alcanzó el tendido eléctrico ubicado en el sector.

Durante la emergencia se produjo además la explosión de una garrafa dentro de la vivienda. Las detonaciones generaron preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones y obligaron a extremar las tareas de control.

Bomberos trabajaron para evitar que el fuego alcanzara otras viviendas

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios Centro y una unidad de Bomberos Voluntarios Melipal llegaron hasta el lugar para combatir el incendio. El personal concentró parte de las tareas en contener la propagación hacia las viviendas linderas.

El operativo también contó con la participación de personal de la Policía de Río Negro, Protección Civil y equipos sanitarios. Una ambulancia intervino para atender a las personas afectadas y concretar los traslados.

La presencia de las conexiones de gas llevó a solicitar la intervención de Camuzzi. La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) también fue convocada debido a los daños registrados sobre los cables de la red eléctrica superior.

Después de controlar el avance de las llamas, los bomberos continuaron con las tareas de enfriamiento. El trabajo permitió reducir los riesgos en el perímetro y completar la revisión de la estructura afectada.