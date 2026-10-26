El Gobierno de Río Negro pagará el aumento salarial del 4,18% a los docentes con los haberes de octubre, pese al rechazo de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter). La actualización llevará el sueldo de bolsillo de un maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad a $1.412.430.

Con esta suba, los salarios docentes acumularán un incremento nominal del 25,9% durante 2026, según informó el Ejecutivo provincial. El aumento se calculó sobre el promedio de la inflación de agosto y septiembre, de acuerdo con el mecanismo que toma como referencia los índices de precios al consumidor nacional y de Viedma.

El Congreso de Unter rechazó la oferta durante la madrugada del sábado 24 de octubre, en una reunión realizada en Cipolletti. El sindicato reclamó una nueva convocatoria paritaria antes del 15 de noviembre y advirtió que realizará un paro de 24 horas si no obtiene respuestas a sus demandas.

Entre los pedidos, el gremio exigió que los salarios alcancen el valor índice, una recomposición sobre los haberes remunerativos y un adicional por ubicación del 80% para Bariloche y otras regiones con un costo de vida elevado.

La propuesta oficial también contempla una nueva actualización con los salarios de diciembre, calculada sobre la inflación de octubre, que tendrá impacto en el medio aguinaldo. Además, incluye una suma extraordinaria para el primer trimestre de 2027, cuyo monto deberá definirse en una próxima reunión, y la continuidad del mecanismo de actualización por inflación durante el próximo año.

Tras el rechazo sindical, el Gobierno provincial ratificó que liquidará el incremento previsto para octubre y defendió el esquema de actualizaciones periódicas. En la negociación con los gremios estatales, ATE aceptó la oferta, mientras que UPCN no la convalidó. De esta manera, el pago del aumento docente avanzará en medio del conflicto entre la Provincia y Unter, que reclama una nueva instancia de negociación antes de mediados de noviembre.