El Ministerio Público Fiscal de Neuquén confirmó este miércoles la detención de Luis Alberto Espinoza, de 45 años, señalado como el presunto autor del femicidio de Jéssica Scarione, de 35. La víctima fue encontrada sin vida en su vivienda de Colonia Rural Nueva Esperanza, al norte de la capital neuquina, con heridas de arma blanca y disparos.

La captura se produjo en la localidad de Senillosa, donde Espinoza se ocultaba hace varios días. El operativo estuvo a cargo del Departamento de Seguridad Personal, división Homicidios, bajo la supervisión del comisario Juan Carlos Barroso.

“En primera instancia se procedió a trabajar con los drones para conocer el lugar, debido a que es una zona extensa”, explicó el comisario en AM550. Y en segunda instancia se planificó cómo se iba a realizar el operativo.

La tarea para dar con Espinoza fue compleja, ya que, en la meseta, por las lluvias, se forman grandes cañadones; y el detenido, claramente, conocía el lugar a la perfección.

“El lugar donde se escondía es un terreno complicado, lleno de cañadones. Hay que entender que este señor siempre estuvo en la zona de los basurales. Más allá de sus antecedentes por robo y hurto, se dedicaba a recolectar aluminio, cobre y otros materiales”, explicó Barroso.

El trabajo de los profesionales fue el de ubicarse en lugares estratégicos y mimetizarse con las personas que acuden al lugar a recolectar diferentes tipos de elementos. “El objetivo era poder observar que esta persona llegara, tomara confianza y allí aprovechar el momento para poder aprenderlo”, señaló Barroso.

El momento de la detención

La detención fue resultado de un trabajo de inteligencia y paciencia. Policías encubiertos, que fingieron estar recolectando residuos, montaron vigilancia durante horas, esperando el momento adecuado. La oportunidad llegó cuando un camión de recolección de basura arribó al basural y Espinoza se acercó para revisar el contenido descargado.

“El horario que fue aprendido es cuando llegan los camiones de la basura, que es donde está toda la gente para recolectar los elementos que les interesa. En ese momento se hace presente, sale del monte. Justamente, porque estaría buscando comida, porque no tenía asistencia de nadie”, aclaró el comisario.

En el momento de su detención, Espinoza no presentaba heridas visibles ni portaba el arma que podría haber sido utilizada para asesinar a Scarione. Sin embargo, ya se encuentra a disposición de la fiscal Lucrecia Sola, quien dirige la investigación del caso. Se espera la formulación de cargos en las próximas horas.

“A simple vista no presentaba ningún tipo de lesión. Después también fue examinado por el médico. Tenía elementos en su poder, que son de interés para la investigación, y que van a ser utilizados justamente al momento que se le formalicen los cargos”, informó Barroso, quien además confirmó que no portaba un arma “en el momento de la aprehensión”.

Desde el domingo pasado, cuando se encontró el cuerpo de la víctima, las fuerzas de seguridad venían realizando múltiples acciones para dar con el paradero del sospechoso, que finalmente fue ubicado gracias a datos aportados por testigos y otras tareas investigativas.

