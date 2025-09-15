“Nunca será un número más”: el adiós a Jessica Scarione en Neuquén

Un nuevo femicidio conmueve a Neuquén. Jessica Scarione fue encontrada sin vida en su vivienda de Colonia Rural Nueva Esperanza. Según informó la Policía provincial, el principal sospechoso es su pareja, Luis Alberto Espinoza, quien permanece prófugo.

La Fiscalía, a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, investiga el caso y dispuso medidas para dar con el hombre, de 45 años, que ya tenía denuncias previas por violencia de género.

El homenaje del CFP Nº 3

Scarione era estudiante del Centro de Formación Profesional Nº 3 Maestro Luis Ángel Abdón, desde donde expresaron públicamente su despedida.

En un comunicado difundido en redes sociales, señalaron:

“Una vez más el femicidio nos arranca una vida… La vida de Jessica. Una estudiante, mujer y madre que eligió seguir formándose a pesar de las condiciones de pobreza e inequidad en las que estaba inmersa”.

La institución subrayó que “Jessica nunca será un número más” y reclamó justicia y esclarecimiento.

Reclamos de justicia

La organización de mujeres MTD también repudió el hecho. En un mensaje difundido este fin de semana, cuestionaron la falta de respuesta estatal:

“Las medidas no alcanzan, la justicia no actúa y el gobierno provincial tiene subsecretaría y ministerio de adorno. ¿Cuántas más nos van a asesinar?”.

Avances de la investigación

La Policía informó que la víctima fue hallada por un familiar el domingo. La autopsia, ordenada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, determinará la fecha y las circunstancias de la muerte.

En paralelo, se secuestraron cámaras de seguridad de la zona y se entrevistó a vecinos que escucharon una discusión la noche del viernes.

Quién era Jessica Scarione

Jessica tenía cuatro hijos, actualmente al cuidado de familiares. Según allegados, atravesó una vida marcada por la violencia de género, pero decidió continuar con sus estudios. Su historia de esfuerzo y superación fue destacada por sus compañeros y docentes del CFP Nº 3.