El acusado de asesinar a Azul Semeñenko está internado en el hospital Castro Rendón y pidieron prisión domiciliaria

Roberto Daniel Sánchez, imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde permanece internado a la espera de una posible intervención quirúrgica. Su defensa solicitó la prisión domiciliaria cuando comience el tratamiento postoperatorio. Sin embargo, la fiscalía pidió rechazar el planteo hasta contar con un informe médico, postura que fue avalada por el juez de garantías.

El Ministerio Público Fiscal requirió que se rechace el pedido de prisión domiciliaria del abogado defensor de Sánchez. La solicitud la efectuaron la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y el fiscal jefe Agustín García, durante una audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial. Afirmaron que la medida de prisión preventiva no debe modificarse hasta que un informe médico brinde precisiones sobre el estado de salud del acusado.

Sánchez está acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, ocurrido en septiembre de 2025 en Neuquén.

“Se le está brindando tratamiento. Desconocemos por lo prematura de la situación cuál va a ser el proceso tras la intervención quirúrgica. Hay cuestiones que debe evaluar un médico para que diga si puede seguir cumpliendo la prisión preventiva en la comisaría o si debe hacerlo en otro ámbito”, indicó la fiscal del caso. El abogado querellante acompañó la postura de la representante del MPF.

La audiencia se realizó por pedido de la defensa de Sánchez, que requirió la sustitución de la prisión preventiva por prisión domiciliaria. Esto, según detalló, porque el miércoles por la noche el imputado fue trasladado de urgencia desde la Comisaría Segunda hacia el hospital Castro Rendón. Allí quedó bajo observación por una eventual operación.







El argumento fue que el tratamiento postquirúrgico debe llevarlo adelante en prisión domiciliaria -con tobillera electrónica-, por la supuesta imposibilidad de hacerlo en la dependencia donde permanece detenido.

El acusado debe permanecer en el hospital

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Manuel Kees, avaló el planteo del MPF y dispuso que tras la intervención quirúrgica, el acusado permanezca en el hospital y que los médicos elaboren un informe para detallar la operación y los cuidados que requiere.

La Justicia extendió hasta el 2 de agosto el plazo de investigación por la suspensión de una audiencia.

El magistrado precisó que, tras la presentación de ese informe y en caso de que la defensa vuelva a requerir la modificación de la modalidad de detención, se podrá realizar una nueva audiencia para debatir la posible modificación.

Por pedido de la defensa, el magistrado también resolvió que se informe a la Comisaría Segunda sobre quiénes son los familiares del acusado que solicitaron autorización para poder visitarlo en el hospital.

Pidieron ampliar el plazo de investigación

En paralelo y en la misma audiencia, desde la fiscalía solicitaron que se amplíe el plazo de investigación cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 5 de julio.

El fiscal jefe argumentó que para hoy estaba prevista una audiencia de adelanto jurisdiccional de prueba, la cual no se va a realizar debido a la situación de salud del acusado.El juez de garantías respaldó el pedido y como nueva fecha de cierre de la investigación fijó el 2 de agosto próximo.

Sánchez fue imputado por el delito de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, y por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género. Se trata de un delito que prevé la intervención de un jurado popular para determinar la culpabilidad o no del acusado.



