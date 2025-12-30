La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Roberto Daniel Sánchez, condenado por el transfemicidio de Azul Semeñenko. La resolución generó alivio, pero también enojo e indignación, por el intento de morigerar la detención de un acusado que destruyó pruebas y descartó el cuerpo de la víctima tras el crimen.

La audiencia se realizó este martes en la Ciudad Judicial. El planteo fue desestimado y el imputado continuará en prisión preventiva, tal como había sido dispuesto y ratificado con anterioridad.

La decisión que frenó la domiciliaria

El juez de garantías Cristian Piana avaló la postura del Ministerio Público Fiscal y negó el cambio de modalidad solicitado por la defensa. Para el tribunal, persisten los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

La fiscalía sostuvo que no hubo cambios relevantes desde la imposición de la preventiva ni se incorporaron elementos nuevos que justifiquen un beneficio de este tipo.

Un dato clave: destrucción de evidencia

Entre los argumentos centrales, los fiscales remarcaron un punto que resultó determinante: luego de cometido el hecho, el imputado destruyó evidencia y se sustrajo de la acción policial y judicial. Ese antecedente fue considerado incompatible con cualquier medida menos gravosa que la detención efectiva.

La querella, en representación de la familia de Azul, adhirió al pedido de la fiscalía.

Ocho meses de prisión preventiva

Con esta resolución, Sánchez seguirá detenido en prisión preventiva por ocho meses, en una comisaría, tal como fue fijado por otro juez de garantías y confirmado por un tribunal revisor.

El crimen que conmocionó

De acuerdo con la acusación fiscal, Azul Semeñenko fue asesinada el 25 de septiembre en la casa de Sánchez. La investigación y las pericias determinaron que sufrió múltiples heridas con elementos contundentes y arma blanca, y que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo.

Tras el ataque, el acusado trasladó el cuerpo y lo arrojó a un canal de desagüe, donde fue hallado el 14 de octubre.

Cargos gravísimos

La fiscalía imputó a Sánchez por homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

El rechazo a la domiciliaria vuelve a poner en primer plano la gravedad del transfemicidio, la angustia social que genera y la exigencia de que no haya beneficios para quienes intentaron borrar pruebas después de un crimen atroz.