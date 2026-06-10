Imputaron por falso testimonio a una mujer que declaró en la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko. La persona señalada por la justicia neuquina había expresado que no recordaba sabía de antecedentes de violencia de género y, además, manifestó que tenía un teléfono celular, pero descubrieron que tenía dos.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi fue quien le formuló cargos a M.A.P. por falso testimonio y sostuvo que faltó deliberadamente a la verdad durante una declaración brindada en una investigación por homicidio agravado.

El juez de garantías Marco Luca Cristo tuvo por formulados los cargos, abrió una investigación por cuatro meses y le impuso una prohibición de contacto con testigos vinculados al caso.

Negó los antecedentes de violencia de género

El hecho ocurrió el lunes 8 de junio, cuando la mujer declaró como testigo en una investigación contra Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

Roberto Daniel Sánchez fue acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

La fiscal, quien intervino en la audiencia junto a la asistente letrada Agustina Jarry, sostuvo que, pese a haber sido advertida sobre la obligación legal de decir la verdad, la imputada negó o dijo no recordar información vinculada con antecedentes de violencia de género atribuidos al imputado, sobre los que tenía conocimiento.

También afirmó que tenía un solo teléfono celular, aunque posteriormente fueron secuestrados dos dispositivos durante una requisa autorizada judicialmente.

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal presentaron evidencia para acreditar el falso testimonio.

Falso testimonio en calidad de autora

Al resolver, el juez consideró que la fiscalía describió un hecho con apariencia delictiva, presentó una calificación legal y ofreció evidencia suficiente para esta etapa inicial del proceso. Por ese motivo, tuvo por formulados los cargos por el delito de falso testimonio en calidad de autora.

Respecto de las medidas cautelares, rechazó el pedido de comparendos quincenales en una comisaría al entender que no existían elementos suficientes para sostener un riesgo de fuga. Sin embargo, hizo lugar a la prohibición de contacto, por cualquier medio y también a través de terceros, con personas vinculadas con la investigación del transfemicidio., por el plazo de seis meses.

Finalmente, el magistrado ordenó la inmediata libertad de la imputada y advirtió que el incumplimiento de la prohibición de contacto podría derivar en medidas más severas.

El transfemicidio de Azul

La investigación está vinculada al transfemicidio de Azul Semeñenko, cometido el 25 de septiembre de 2025. Según la acusación del 21 de octubre pasado, Sánchez está imputado por el delito de homicidio triplemente agravado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por femicidio.



