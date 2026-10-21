El acusado de matar a su hija de 3 años en Villa La Angostura dijo que no recuerda nada: qué impacto tendría en la causa

Los dichos de Carlos Arias, el hombre de 36 años acusado de matar a su hija de 3 años en Villa La Angostura, son analizados en el marco de la investigación judicial por el crimen ocurrido el pasado 3 de octubre. Durante una evaluación interdisciplinaria de Salud Mental realizada mientras permanecía internado en el hospital Castro Rendón de Neuquén, el acusado aseguró que no recuerda lo sucedido.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación consultadas por Mejor Informado señalaron que la afirmación de Arias sobre la falta de recuerdos se basa, hasta el momento, únicamente en sus propias declaraciones y que, por sí sola, no tendría una incidencia directa en la determinación de su responsabilidad penal.

La evaluación de Salud Mental recogió el relato del imputado sobre su falta de recuerdos y el impacto que le habría generado conocer los hechos que se le atribuyen. Según el documento, Arias expresó que, cuando se los explicaron en la Fiscalía, sintió que se los estaban describiendo “como si le hubieran ocurrido a otra persona”.

También manifestó tener pensamientos recurrentes vinculados con lo sucedido y sentimientos de “desesperanza e incertidumbre”.

Qué dice la evaluación de Salud Mental

El informe fue elaborado por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de Psicología, Trabajo Social y Medicina. Durante la entrevista, los especialistas consignaron que Arias se encontraba vigil y orientado globalmente, con un discurso conservado tanto en su ritmo como en su contenido.

Además, señalaron que durante la evaluación no presentó manifestaciones espontáneas de productividad psicótica. El documento también dejó constancia de que no manifestó ideación ni planificación suicida y que no se observaron indicadores de riesgo cierto e inminente en ese momento.

En relación con sus antecedentes, Arias negó haber realizado tratamientos previos en Salud Mental o haber tomado psicofármacos. También refirió antecedentes de consumo de cocaína que, según su propio relato, habría interrumpido hace ocho años, luego de recibir acompañamiento de Narcóticos Anónimos.

La evaluación describe su estado al momento de la entrevista, pero sus conclusiones no deben confundirse con una determinación sobre su responsabilidad penal en el hecho investigado.

La causa por el crimen de la niña

Arias fue imputado formalmente el 9 de octubre por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja, en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo, en calidad de autor.

Tras la formulación de cargos, el juez de garantías Lisandro Borgonovo dispuso la prisión preventiva del acusado mientras avanza la investigación. La medida busca asegurar el desarrollo del proceso judicial, en tanto se reúnen y analizan los elementos de prueba.

El hombre permanece detenido mientras continúa la investigación por la muerte de la niña en Villa La Angostura.

La afirmación de Arias sobre la falta de recuerdos forma parte de los elementos conocidos hasta el momento, pero su alcance deberá evaluarse en el contexto de la causa y de las pruebas que se incorporen al expediente. Por ahora, según las fuentes consultadas, no existe otro sustento conocido para esa manifestación más allá de lo expresado por el propio acusado.