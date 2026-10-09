Crimen de la nena de 3 años en Villa La Angostura: dictaron prisión preventiva para su padre

Carlos Arias, el hombre acusado de matar a su hija de 3 años en Villa La Angostura, quedó en prisión preventiva por dos meses, luego de que la Fiscalía formulara cargos en su contra este viernes 9 de octubre. La acusación sostiene que el crimen fue cometido en un contexto de violencia de género y con el propósito de causar sufrimiento a la madre de la niña, quien también fue agredida.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado permaneciera detenido durante cuatro meses. Como fundamentos, planteó la existencia de riesgo de fuga, peligro de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de resguardar la integridad de las víctimas y su familia.

El juez de Garantías Lisandro Borgonovo tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva, aunque por un plazo menor al solicitado por la Fiscalía: dos meses. Además, impuso al acusado una prohibición de contacto por cualquier medio durante cuatro meses y estableció en cuatro meses el plazo para completar la investigación.

La acusación fue presentada por el fiscal jefe Gastón Ávila, el fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya. La querella particular, que representa a las víctimas, adhirió tanto a la formulación de cargos como a las medidas solicitadas.

De qué acusan al padre de la nena de Villa La Angostura

La Fiscalía atribuyó a Arias el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja, en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo, en calidad de autor.

De acuerdo con la teoría del caso presentada en la audiencia, el episodio ocurrió cuando la niña y su madre se preparaban para regresar a su residencia habitual en Río Negro. Ambas habían llegado a Villa La Angostura el 30 de septiembre para realizar una visita. Según la acusación, al advertir que estaban preparando el equipaje, Arias desarmó los bolsos e inició una discusión para exigir que la niña se quedara con él.

La situación se agravó durante la tarde. Cerca de las 18.30, el acusado habría golpeado a su expareja, quien tomó a la niña en brazos para protegerla. La agresión continuó hasta que el hombre tomó un cuchillo y le provocó a la pequeña una herida en el cuello que lesionó la vena yugular, pese a los intentos de su madre por resguardarla.

Luego, según la reconstrucción fiscal, el hombre se provocó una herida en su propio cuello. Cuando cesó la agresión, la mujer logró escapar por una ventana para pedir ayuda. La niña murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

Una investigación por violencia de género

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el ataque contra la niña tuvo como finalidad provocar sufrimiento a su madre, en el marco de un contexto de violencia de género. La mujer también resultó lesionada durante el episodio.

Con la formulación de cargos, comenzó formalmente el plazo de cuatro meses para avanzar en la investigación y reunir las pruebas necesarias para esclarecer el hecho.

El acusado permanecerá detenido durante dos meses por disposición judicial, mientras continúa el proceso penal. La causa se encuentra en etapa de investigación y la responsabilidad penal deberá determinarse en el marco del proceso correspondiente.