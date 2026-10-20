Carlos Arias, el hombre de 36 años acusado de matar a su hija de 3 años en Villa La Angostura, manifestó que no recuerda lo ocurrido, según una evaluación de Salud Mental realizada durante su internación en el hospital Castro Rendón de Neuquén. El informe recoge sus declaraciones y describe su estado durante la entrevista, en el marco de la investigación por el crimen ocurrido el sábado 3 de octubre.

De acuerdo con el documento, Arias aseguró que “no los recordaba” y que, cuando se los explicaron en la Fiscalía, sintió que se los estaban describiendo “como si le hubieran ocurrido a otra persona”. Además, manifestó tener “pensamientos recurrentes vinculados con lo sucedido” y sentimientos de “desesperanza e incertidumbre”.

La evaluación, a la que tuvo acceso DiarioAndino, fue realizada por un equipo interdisciplinario integrado por el licenciado en Psicología Esteban Miscevich, la licenciada en Trabajo Social Claudia Benítez y el médico Mateo Segura. Los profesionales consignaron que Arias se encontraba “vigil y orientado globalmente”, con un “discurso conservado, tanto en su ritmo como en su contenido”, y que no presentaba “manifestaciones espontáneas de productividad psicótica” durante la entrevista.

El informe también señala que el acusado refirió “despertares nocturnos asociados al dolor de la herida”. Asimismo, relató que recibió visitas de familiares durante el fin de semana, una situación que, según expresó, le produjo bienestar. En cuanto a sus antecedentes, negó haber realizado tratamientos previos en Salud Mental o haber tomado psicofármacos.

Respecto del consumo de sustancias, Arias refirió antecedentes de consumo de cocaína que, según su relato, habría interrumpido hace ocho años, luego de recibir acompañamiento de Narcóticos Anónimos. Los profesionales indicaron que no encontraron registros de intervenciones ambulatorias previas en Salud Mental, aunque la historia clínica consignaba una intervención durante la internación, el 8 de octubre, solicitada mediante un oficio judicial.

Qué determinó el informe de Salud Mental

La evaluación también consignó que, al momento de la entrevista, Arias “no presentaba ideación ni planificación suicida, ni se evidenciaban fenómenos sensoperceptivos”. Tampoco se registraron “indicadores de heteroagresión durante la evaluación”.

A partir de los elementos relevados, el equipo interdisciplinario concluyó que no se observaban “indicadores de riesgo cierto e inminente” al momento de la entrevista. Por ese motivo, no consideró necesario adoptar una conducta activa desde el área de Salud Mental en esa instancia.

Carlos Arias permanece detenido mientras avanza la investigación judicial por la muerte de su hija en Villa La Angostura.

Arias fue imputado formalmente el viernes 9 de octubre por el homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantuvo una relación de pareja, en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo, en calidad de autor.

Tras la formulación de cargos, el juez de garantías Lisandro Borgonovo dispuso dos meses de prisión preventiva, pese a que la Fiscalía había solicitado cuatro. También fijó por el mismo plazo la prohibición de contacto con las víctimas y estableció cuatro meses para completar la investigación.

El acusado permanece detenido en la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, bajo un régimen de aislamiento, mientras avanza la causa por la muerte de su hija de 3 años en Villa La Angostura.