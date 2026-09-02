Un joven fue encontrado muerto durante la noche de este martes en una vivienda ubicada en pleno centro de Allen, sobre la calle Intendente Mariani, entre España y Sáenz Peña. El hallazgo provocó un importante despliegue policial y abrió una investigación para establecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con la información los vecinos dieron aviso a la Policía al advertir que el joven no respondía a los llamados. Ante esa situación, los efectivos ingresaron a la propiedad a través de una ventana y lo hallaron sin vida sobre una cama.

La presencia policial llamó la atención de quienes circulaban por el sector, ya que el procedimiento se desarrolló en una zona céntrica rodeada de viviendas y a pocos metros de dos arterias principales de la ciudad.

El personal de la Policía de Río Negro preservó la escena y realizó las primeras diligencias. En paralelo, la Fiscalía de turno de Roca intervino en el caso. La fiscal adjunta Daniela Martínez confirmó que, tras la constatación realizada por el médico policial, se determinó que no hubo criminalidad en el lugar ni el cuerpo presentaba intervención de terceros. De esta manera, la muerte fue certificada como natural y el cuerpo entregado a la familia.

El procedimiento se extendió durante varias horas en el domicilio, con la participación de efectivos policiales que trabajaron en la recolección de datos y en la preservación del inmueble. La intervención incluyó relevamientos básicos y la constatación médica oficial, que permitió cerrar el caso sin derivaciones judiciales adicionales.

La escena generó curiosidad entre vecinos y transeúntes, dado que el operativo se desarrolló en una zona céntrica de Allen, con circulación constante y comercios cercanos. La presencia de móviles policiales y el despliegue de uniformados en la calle Mariani reforzaron la visibilidad del hecho en la comunidad.