Adolescente volcó con un Renault 12 y el vehículo terminó envuelto en llamas

Un adolescente de 17 años protagonizó un siniestro vial durante la madrugada del domingo 18 de octubre cuando el automóvil que conducía despistó, volcó y se incendió sobre la Ruta Nacional 250, a la altura de la rotonda ubicada en el kilómetro 270 del Valle Medio de Río Negro.

El hecho fue advertido por personal de la Comisaría 17ª, que dio aviso a los efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona para intervenir en el lugar. Al llegar a la rotonda, el personal policial encontró un Renault 12 sobre la isleta canalizadora de tránsito, en el sector externo de la intersección, completamente afectado por las llamas luego del vuelco.

El conductor no sufrió heridas de gravedad

El vehículo era conducido por un joven de 17 años con domicilio en Luis Beltrán, quien logró salir por sus propios medios tras el siniestro y fue asistido por personal del hospital local. Luego de ser examinado por profesionales de la salud, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Mientras tanto, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para controlar y extinguir el incendio que consumía el vehículo. Durante las actuaciones realizadas tras el siniestro, el adolescente manifestó que la documentación del Renault 12 se encontraba dentro del habitáculo al momento del incendio y que habría sido destruida por las llamas.

El conductor, de 17 años, fue asistido por personal de salud y no sufrió lesiones de gravedad

Posteriormente se presentó su padre, quien asumió la responsabilidad correspondiente por tratarse de un conductor menor de edad.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre se retiró del lugar junto al joven y el vehículo una vez concluidas las diligencias de rigor. Las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco son materia de investigación, aunque las autoridades confirmaron que el único ocupante del automóvil resultó sin heridas de consideración pese a los importantes daños materiales ocasionados por el fuego.