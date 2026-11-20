Un hombre condenado por agredir y amenazar con un cuchillo a su expareja en Añelo tendrá prohibido regresar a esa localidad durante los próximos tres años. La medida forma parte de las condiciones impuestas por la Justicia de Neuquén, que también le ordenó fijar domicilio en Cipolletti y mantener distancia absoluta de la mujer.

La condena fue de tres años de prisión de ejecución condicional y se resolvió mediante un acuerdo pleno entre la fiscalía y la defensa, apenas 15 días después de los hechos. El imputado reconoció su responsabilidad y el juez de garantías Juan Manuel Kees homologó el acuerdo.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Eugenia Titanti y contempló dos episodios ocurridos el 4 de noviembre: uno de violencia de género contra su expareja y otro de resistencia y agresión a efectivos policiales.

Amenazó con un cuchillo a su expareja y después atacó a policías

El primer episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando el hombre ingresó alterado a la vivienda de su expareja, en Añelo. Luego de una discusión, se negó a retirarse, la empujó, la amenazó con un cuchillo e intentó agredirla físicamente. Durante el forcejeo, la mujer sufrió lesiones en las manos, pero consiguió escapar y pedir ayuda a una vecina.

Aproximadamente una hora después, el mismo hombre protagonizó otro episodio violento. Cuando dos policías realizaban un procedimiento en otro sector de la localidad, se abalanzó sobre ellos con el mismo cuchillo. Los efectivos lograron reducirlo, aunque durante el forcejeo uno de ellos sufrió una lesión en la rodilla que le impidió trabajar durante 15 días.

Por estos hechos, fue condenado por amenazas calificadas por el uso de arma y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. También por atentado a la autoridad agravado por el uso de arma blanca y lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra un integrante de una fuerza de seguridad.

Las condiciones que deberá cumplir durante tres años

Además de la pena de tres años de prisión en suspenso, el condenado deberá respetar una serie de reglas de conducta durante el mismo período.

Entre las principales condiciones establecidas por la Justicia se encuentran: deberá fijar domicilio en Cipolletti e informar cualquier modificación; tendrá prohibido ingresar y permanecer en Añelo durante tres años; no podrá comunicarse ni mantener contacto con su expareja por ningún medio; deberá iniciar un abordaje por consumo problemático de sustancias; tendrá que demostrar que desarrolla una actividad de trabajo y deberá comparecer cada cuatro meses ante el organismo encargado del control de las condiciones impuestas.

La restricción de regresar a Añelo fue uno de los puntos centrales del acuerdo, a partir de la situación de vulnerabilidad de la víctima y el temor que le generaba la posibilidad de que el hombre volviera a la localidad.

Para fundamentar las medidas, la fiscal Titanti presentó las denuncias, actuaciones policiales, certificados médicos y entrevistas a testigos. También incorporó un informe del Servicio de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público Fiscal (SAVyT), que advirtió sobre la situación de la mujer y la necesidad de evitar nuevos contactos con el condenado.

Qué pasa si incumple las restricciones

Durante la audiencia, el juez de garantías Juan Manuel Kees le explicó al condenado que deberá cumplir estrictamente todas las condiciones establecidas durante los próximos tres años. En caso de incumplimiento, la Justicia podrá revocar la condena condicional y ordenar que cumpla efectivamente la pena de prisión impuesta.

El acuerdo permitió resolver la causa a pocos días de los hechos, con el reconocimiento de responsabilidad del acusado y medidas específicas para evitar que vuelva a acercarse a la víctima.