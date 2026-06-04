Imputaron a un hombre por agredir con extrema violencia a su expareja en la ciudad de Zapala. Se trata de J.P.C.M., quien lesionó gravemente a una mujer y la retuvo en su casa.

La fiscal del caso Laura Pizzipaulo fue quien le formuló los cargos al agresor en una audiencia que se realizó este miércoles ante una jueza de garantías, que tuvo por iniciada la investigación penal, encuadrándolo en un contexto de violencia de género.



El hecho ocurrió el 15 de febrero de 2026, alrededor de las 5 de la madrugada. Según la teoría del caso de la fiscalía, tras una discusión, el imputado siguió a la mujer hasta una habitación de la casa y la agredió físicamente.

La fiscal del caso Laura Pizzipaulo fue quien le formuló los cargos al agresor.

En ese contexto, la tomó del cuello, la golpeó contra una ventana y, cuando ella intentó salir para pedir ayuda, la sujetó del pelo para volver a introducirla en el inmueble. Luego la golpeó con sus manos en distintas partes del cuerpo y la inmobilizó contra una pared para impedir que se retire.

Lesiones en la víctima

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió diversos hematomas, escoriaciones y dolores en distintas zonas del cuerpo. De acuerdo con la evaluación médica incorporada por la fiscalía, las lesiones fueron calificadas como leves, que es el encuadre legal cuando el tiempo de recuperación es inferior a 30 días.

De ese modo, Pizzipaulo le atribuyó a J.P.C.M. el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una expareja y por mediar violencia de género, en carácter de autor. Durante la audiencia, la defensa no cuestionó la formulación de cargos ni el plazo de investigación de 60 días solicitado por la fiscalía.

No podrá contactar a la mujer

Tras escuchar a las partes y por pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, la jueza de garantías Leticia Lorenzo impuso medidas cautelares para proteger a la víctima: el imputado deberá abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la mujer, ya sea de forma directa o indirecta, por teléfono, redes sociales o a través de terceras personas; y tendrá prohibido acercarse a menos de 100 metros de donde ella se encuentre.



La investigación permanecerá abierta hasta principios de agosto, cuando se realizará una nueva audiencia para evaluar el avance del caso y definir los próximos pasos del proceso.



