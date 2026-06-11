Una pala cargadora fue recuperada por personal policial en Villa El Chocón. El vehículo tenía pedido de secuestro y estaba en una propiedad ubicada en cercanías a la Ruta Nacional 237.

La encontraron escondida detrás de una vivienda que aparentaba estar deshabitada

Efectivos de la Comisaría 42º estaba realizando tareas de patrullaje en cercanías al parador de una ex estación de servicio, cuando divisaron la maquinaria vial que se encontraba oculta detrás de una vivienda presuntamente abandonada. Tenían información sobre la sustracción de un vehículo de esas características, y cuando verificaron los datos del rodado confirmaron el pedido judicial.

En el Juzgado Civil Nº6 de Neuquén habían emitido un alerta para recuperar la pala cargadora marca Komatsu de color amarillo. En el lugar donde estaba la máquina vial se presentaron representantes legales y las partes involucradas. La persona que allí residía hizo entrega voluntaria del vehículo, el cual fue cargado a un camión de transporte.

Luego de labrarse las actas correspondientes, se concretó la entrega judicial de la máquina vial. De esta forma se cumplió con el oficio emitido por la Justicia.

