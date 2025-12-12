La ciudad de San Martín de los Andes fue nuevamente escenario de graves hechos delictivos bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, con víctimas adultas mayores y cuantiosas sumas de dinero sustraídas. Estos incidentes generaron preocupación tanto en la comunidad como en las autoridades policiales, quienes mantienen un estado de alerta para evitar nuevas víctimas.

Lo estafó la voz de su hijo

El primer caso se registró el pasado martes, cuando un hombre de 92 años fue engañado por un estafador que se comunicó con él telefónicamente, haciéndose pasar por su hijo.

Según informaron los efectivos policiales que acudieron al domicilio del anciano, la víctima recibió un llamado cerca del mediodía en su teléfono fijo. Al otro lado de la línea, una voz masculina, que él reconoció como la de su hijo, le solicitó que entregara dinero a un hombre que se presentaría en su domicilio.

Poco después, un sujeto de unos 30 años, vestido con una campera de plumas negra, se presentó en la casa de la víctima. Convencido por el engaño, el hombre entregó al estafador un fajo de billetes de 100 dólares (aún se desconoce la cantidad exacta), tres monedas de oro y una moneda sudafricana de alto valor. Tras recibir la suma y los objetos, el estafador se retiró rápidamente, dejando a la víctima solo en su confusión, hasta que finalmente advirtió el engaño.

La convencieron de entregar 125 mil dólares

El segundo hecho ocurrió días atrás en la misma ciudad y tuvo como víctima a una mujer adulta mayor, quien, bajo el mismo modus operandi, fue persuadida por los delincuentes para entregar una suma aún más elevada.

Los estafadores lograron que la mujer entregara 125.000 dólares que tenía guardados en su hogar.

Al tomar conciencia del engaño, la víctima se presentó ante la Brigada de Investigaciones, que ahora lleva a cabo las diligencias correspondientes para dar con los responsables de este delito.

Las recomendaciones de las autoridades

Las autoridades locales insisten en la necesidad de estar alertas ante este tipo de fraudes, especialmente aquellos que involucran personas mayores. En este sentido, recomiendan a la población: