El Hospital Castro Rendón de Neuquén emitió una alerta a la comunidad sobre una estafa en curso que involucra a una pareja de personas que están solicitando datos personales y bancarios bajo el falso pretexto de una rifa a beneficio de la salud pública. Según un comunicado oficial, las personas involucradas afirman actuar en nombre del Hospital San Juan de Dios de Buenos Aires, solicitando información bancaria del personal para un supuesto sorteo.

El hospital aclaró rotundamente que no reconoce, avala ni autoriza ninguna solicitud de información personal o financiera vinculada a rifas, donaciones o sorteos. En el comunicado, se advirtió que las personas detrás de esta estafa están utilizando publicidad engañosa, buscando convencer a los ciudadanos de que están recaudando fondos para una causa benéfica en el ámbito sanitario, lo cual es completamente falso.

Se solicitó a los neuquinos que no proporcionen ningún tipo de información personal o bancaria si reciben este tipo de solicitudes. El hospital enfatizó que las transferencias de dinero o cualquier tipo de donación solicitada por estas personas no tienen ningún vínculo con la institución. Además, se pidió que en caso de ser contactados, se dé aviso inmediato a las autoridades del hospital o se canalice la denuncia a través de los canales correspondientes.

El hospital hace un llamado urgente a la comunidad para que esté alerta y no se deje engañar por este tipo de maniobras fraudulentas. La institución destacó que se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades para dar con los responsables de estas actividades ilícitas.