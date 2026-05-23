La causa por el crimen del comerciante Elías Miguel sumó en las últimas horas elementos que los investigadores consideran determinantes para intentar identificar a todos los integrantes de la banda involucrada en el ataque ocurrido en San Carlos de Bariloche. No se descartan nuevos avances en las próximas horas.

Qué encontró la Policía de Río Negro en los allanamientos del barrio Nahuel Hue

Durante dos allanamientos realizados en el barrio Nahuel Hue, efectivos de la Policía de Río Negro secuestraron DVR con grabaciones de cámaras de seguridad, teléfonos celulares, handies, prendas de vestir y distintos dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a pericias.

Los procedimientos fueron encabezados por personal policial junto a efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) y especialistas del Gabinete de Criminalística. Según trascendió, los operativos se extendieron durante varias horas y contaron con colaboración de vecinos del sector.

En una de las viviendas allanadas no había moradores al momento del procedimiento. Sin embargo, los investigadores avanzaron con el secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

Las grabaciones de cámaras, una pieza central

Entre los elementos más importantes secuestrados aparecen varios DVR y discos rígidos de almacenamiento. Los pesquisas buscan determinar si en esos equipos existen registros fílmicos que permitan reconstruir movimientos previos y posteriores al crimen.

La Policía de Río Negro realizó dos allanamientos en el marco del crimen del comerciante Elías Miguel

La hipótesis de trabajo apunta a identificar recorridos, vehículos utilizados y posibles contactos entre los sospechosos antes y después del asalto que terminó con la muerte del comerciante.

Además, fueron incautados teléfonos celulares, una cámara deportiva, pendrives y equipos de comunicación. Todo el material quedó bajo resguardo judicial y será sometido a pericias informáticas para intentar recuperar mensajes, ubicaciones, imágenes y otros datos relevantes.

Hallaron manchas de sangre en uno de los domicilios

Uno de los puntos más sensibles del operativo surgió cuando los efectivos detectaron manchas símil hemáticas en el baño de una de las viviendas allanadas. Ante esa situación, el fiscal interviniente ordenó preservar el lugar y mantener custodia policial para que Criminalística realizara pericias específicas con reactivos destinados a detectar y levantar rastros biológicos, incluso en superficies que pudieron haber sido limpiadas.

Los investigadores sospechan que la sangre podría pertenecer a alguno de los integrantes de la banda que habría resultado herido durante el intercambio de disparos con la víctima.

Ropa, municiones y rastros de ADN

En los procedimientos también fueron secuestradas prendas de vestir, zapatillas, gorros, guantes y municiones. Todos esos elementos serán analizados en busca de ADN, residuos de pólvora y otras evidencias que permitan vincular a los sospechosos con el homicidio.

La investigación continúa bajo estricta reserva judicial. No obstante, fuentes ligadas a la causa consideran que las próximas horas serán decisivas para avanzar en la identificación completa de los responsables del crimen.