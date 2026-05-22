Mientras San Carlos de Bariloche aún no se repone del incendio accidental que consumió el histórico hotel Huemul, un impacto de un fuerte accidente sacudió la medianoche otoñal en esa ciudad cordillerana. Un siniestro vial dejó como saldo a un adolescente internado en grave estado y un automóvil con destrucción total. Todo ocurrió sobre la avenida 12 de octubre, entre las calles Ruiz Moreno y Sarmiento, a metros del lago Nahuel Huapi.

Cómo fue el accidente y vuelco del menor cerca de la medianoche en Bariloche

De acuerdo con el relato de vecinos de la zona, el Toyota Etios blanco circulaba a gran velocidad cuando el conductor perdió el control y terminó impactando contra dos pinos ubicados sobre el paseo costero. No fue un choque cualquiera: los testigos dieron cuenta de la violencia del estruendo.

El automóvil terminó completamente destruido y volcado sobre una estructura perteneciente a la División de Movilidad de la Administración de Parques Nacionales APN). Se desconocen los motivos que provocaron la colisión.

Así quedó el Toyota Etios blanco tras el vuelco sobre la costanera de Bariloche - Foto: El Cordeillerano

El conductor adolescente, internado en grave estado

Según reconstruye el portal El Cordillerano, el conductor del Toyota es un menor de 17 años, quien sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carillo de Bariloche. Allí permanece internado bajo observación médica.

Por su parte, la acompañante de 15 años sufrió lesiones leves. La menor recibió el alta médica horas después del siniestro.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, personal de Bomberos Voluntarios de Bariloche y una ambulancia del Hospital Zonal, que asistieron a los ocupantes del vehículo.

Para evitar que el siniestro causara mayores problemas, los efectivos policiales realizaron tareas de prevención y remoción del vehículo que había quedado con las ruedas hacia arriba.