Un allanamiento realizado en un establecimiento rural de Valle Azul terminó con el secuestro de 34 animales vacunos en el contexto de una investigación por presunto robo de ganado mayor. El operativo se realizó por disposición de la Fiscalía de Villa Regina y contó con la participación de efectivos de la Subcomisaria 58° de Valle Azul, personal de la Brigada Rural local y agentes de la Brigada Montada de General Roca.

Durante el procedimiento, el personal policial inspeccionó un total de 59 bovinos que se encontraban en el predio rural.

Más de la mitad de los animales no tenía documentación

Según se informó, el responsable del establecimiento logró presentar la documentación correspondiente a 10 animales, mientras que otros 34 vacunos fueron apartados al no contar con la documentación que acreditara su procedencia o propiedad.

Los restantes ejemplares inspeccionados eran terneros orejanos, por lo que quedaron sujetos a las verificaciones previstas por la normativa vigente. La situación fue comunicada de inmediato a la Fiscalía de turno, que dispuso avanzar con las actuaciones correspondientes.

La inspección alcanzó a 59 vacunos durante un procedimiento ordenado por la Fiscalía de Villa Regina.

Investigación por presunto abigeato

La diligencia judicial se desarrolló en el contexto de una causa vinculada al robo de ganado, una problemática que periódicamente genera investigaciones en distintas zonas rurales de Río Negro. Tras analizar la información reunida durante el procedimiento, las autoridades ordenaron el secuestro preventivo de los 34 animales observados hasta que pueda acreditarse formalmente su situación administrativa y dominial.

Los vacunos quedaron bajo resguardo conforme a lo establecido por la legislación ganadera vigente mientras avanza la investigación. La Fiscalía y las fuerzas intervinientes continuarán con la tarea de verificación documental para determinar la procedencia de los animales y establecer si existió algún tipo de irregularidad vinculada con la tenencia del ganado.