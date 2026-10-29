Una investigación judicial se inició luego de la muerte de un hombre que había sido demorado por efectivos policiales tras un procedimiento vinculado a un presunto hecho delictivo ocurrido en la zona de chacras en Cipolletti. Se trata de Facundo Antonio Aarón Montiveros, de 27 años. El hombre fue reconocido por sus familiares.

Todo se inició alrededor de las 23 horas del miércoles cuando el Destacamento Especial 128 recibió un llamado que alertaba sobre un robo cometido en el sector. A partir de esa denuncia, personal policial inició un operativo para localizar al sospechoso.

El personal policial logró ubicar al hombre señalado, quien intentó escapar corriendo. Sin embargo, fue alcanzado y reducido a pocos metros del lugar. Una vez controlada la situación los efectivos advirtieron que el hombre se había desvanecido.

Ante esa circunstancia solicitaron la presencia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), cuyos profesionales realizaron las maniobras de asistencia correspondientes. Pese a la intervención médica, los especialistas constataron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Intervinieron tres fiscales

Tras conocerse el fallecimiento, se dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal. Hasta el lugar concurrieron el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, el fiscal de turno Diego Vázquez y la fiscal adjunta Laura Olea, quienes supervisaron las primeras medidas de investigación y el trabajo de los equipos técnicos.

El procedimiento incluyó la intervención del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes realizaron peritajes y levantamiento de evidencia para reconstruir la secuencia de los hechos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar de manera fehaciente la causa de la muerte. La causa continúa bajo investigación judicial mientras se esperan los resultados de los estudios ordenados por la Fiscalía.