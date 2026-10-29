Un chofer fue encontrado muerto dentro de la cabina de su camión sobre la Ruta Nacional 22, cerca de Río Colorado. El vehículo, un Iveco con semirremolque cargado de neumáticos, estaba detenido sobre la banquina y la subbanquina. El conductor tenía colocado el cinturón de seguridad y la causa de muerte informada fue un paro cardiorrespiratorio. Por el momento, no trascendieron su identidad ni detalles que permitan reconstruir qué ocurrió antes del hallazgo.

El episodio se registró el miércoles 28 de octubre, a las 17:08, en un tramo de una de las rutas más transitadas de la región. Allí, el camión quedó fuera de la calzada, con su carga de neumáticos y una escena que terminó con la intervención de las autoridades tras constatarse la muerte del hombre que estaba al volante.

Uno de los datos que sobresalen es la posición en la que encontraron al conductor. Permanecía en el asiento, con el cinturón de seguridad colocado. Sin embargo, la información disponible no permite establecer si detuvo la marcha por algún malestar, si sufrió una descompensación mientras manejaba o si ocurrió alguna otra circunstancia antes de que el vehículo terminara sobre la banquina.

En cuanto a la causa del fallecimiento, el informe señaló que se certificó un paro cardiorrespiratorio. Esa descripción da cuenta del cese de la actividad cardíaca y respiratoria, pero no precisa qué lo provocó ni permite determinar, por sí sola, si el hombre padecía una enfermedad previa o sufrió un episodio repentino. El camión estaba sobre la banquina y la subbanquina. La secuencia previa al hallazgo continúa sin esclarecerse en la información difundida.

Mientras tanto, al momento de confeccionarse el informe se realizaban las actuaciones vinculadas con el reconocimiento y la entrega del cuerpo, además de los trámites para entregar el camión. La identidad del conductor y su procedencia no fueron precisadas en los datos disponibles.