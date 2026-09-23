Un hombre de 47 años fue detenido durante la tarde de este martes en el contexto de un allanamiento realizado por personal de la Subcomisaria 79°, que permitió el secuestro de estupefacientes y elementos vinculados a armas de fuego. La medida se concretó en el contexto de una investigación en curso y bajo orden emanada por la Justicia, que dispuso el registro de una vivienda del barrio La Alameda, en Cipolletti.

El procedimiento arrojó un resultado positivo al hallarse diversos elementos de interés para la causa. Los efectivos incautaron un cuchillo de grandes dimensiones con empuñadura de asta de ciervo, cogollos de marihuana distribuidos en una bolsa y cuatro frascos de vidrio, además de la culata de madera adaptada de una escopeta. Estos objetos fueron considerados relevantes tanto por su vinculación con la investigación principal como por la infracción a la normativa vigente en materia de drogas y armas.

En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística, que realizó los peritajes de rigor sobre los elementos secuestrados. El análisis técnico permitirá determinar la procedencia de la sustancia vegetal y la funcionalidad de las piezas vinculadas a armas de fuego, que quedaron bajo resguardo en sede judicial.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal

Tras el operativo, el propietario del inmueble fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal. Por orden del fiscal de turno, se le notificó el inicio de un nuevo legajo judicial por infracción a la Ley de Drogas, de forma paralela a la causa principal que motivó el allanamiento.

El procedimiento se inscribe en una serie de investigaciones que buscan desarticular el tráfico de estupefacientes y el uso ilegal de armas en distintos barrios de Cipolletti. La intervención judicial y policial refuerza la necesidad de garantizar seguridad en la comunidad y dar respuesta a las denuncias que motivan este tipo de operativos.