Un joven de 28 años fue sorprendido por la Policía de Río Negro en el barrio La Alameda de Cipolletti con 42 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para la venta, además de 9.000 pesos en efectivo. El operativo, realizado en plena noche, confirmó la maniobra de narcomenudeo en la zona y derivó en la intervención de la fiscalía federal.

La historia comenzó cuando los policías de la Comisaría 24° patrullaban las inmediaciones de la calle Domingo Savio y observaron a un muchacho con actitud sospechosa. Esa mirada inquieta, ese movimiento nervioso, fue suficiente para que lo identificaran. Al revisarlo, encontraron pequeños paquetes de nylon celeste que escondían una sustancia polvorienta blanca. El narcotest fue contundente: positivo para cocaína, con un pesaje total de 16 gramos.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Entre sus prendas, el joven llevaba una suma de dinero en billetes de distinta denominación, que alcanzaba los 9.000 pesos. Ese hallazgo reforzó la hipótesis de que la droga estaba destinada a la venta al menudeo. El fraccionamiento en dosis individuales es la marca registrada de quienes buscan distribuir la sustancia en pequeñas cantidades, multiplicando ganancias y riesgos en los barrios.

A partir de ese momento, la fiscalía federal tomó intervención y dispuso el secuestro tanto de la droga como del dinero y el teléfono. Las evidencias fueron remitidas para su análisis y resguardo, en un procedimiento que se convirtió en un nuevo golpe contra el narcomenudeo en Cipolletti. La escena, cargada de tensión, dejó en claro que la presencia de sustancias ilegales sigue acechando la vida cotidiana de los vecinos.