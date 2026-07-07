Dos hombres fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes, en el marco de una investigación por un presunto robo y hurto. Los procedimientos, encabezados por personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, permitieron además secuestrar una camioneta presuntamente utilizada para cometer el delito y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Las diligencias se llevaron a cabo en dos viviendas del barrio y arrojaron resultados positivos para la investigación. Durante los operativos, los efectivos demoraron a los dos sospechosos, ambos mayores de edad, quienes fueron identificados como presuntos autores del hecho que se investiga.

Además de detener a dos sospechosos, la Policía secuestró una camioneta.

En el transcurso de los allanamientos también se incautó una camioneta Toyota Hilux que habría sido utilizada durante la comisión del robo, además de prendas de vestir, mochilas, calzado y otros elementos considerados de interés para la causa. Según informaron fuentes policiales, parte de los objetos secuestrados también podrían estar relacionados con otras investigaciones que se encuentran en curso.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el secuestro de una importante cantidad de municiones de distintos calibres en uno de los domicilios allanados. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones judiciales correspondientes para determinar el origen y la situación legal del material incautado.

Secuestraron una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Los dos demorados fueron trasladados a la sede de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, donde fueron notificados de las actuaciones judiciales y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente. En el operativo también participó personal de la División Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, que brindó cobertura externa para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las diligencias.