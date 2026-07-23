Una investigación del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén permitió desarticular una maniobra de fraude con tarjetas de crédito que provocó un perjuicio cercano a los 9,5 millones de pesos a un reconocido comercio de la capital. Tras tres allanamientos realizados esta semana, los investigadores recuperaron alrededor del 90% de la mercadería adquirida de manera fraudulenta y demoraron a un hombre que ya estaba bajo prisión domiciliaria por otra causa.

El caso comenzó a partir de la denuncia presentada por representantes de Sakura, quienes detectaron una serie de compras realizadas a través de su página web con tarjetas de crédito cuyos verdaderos titulares desconocieron posteriormente las operaciones.

Entre los productos adquiridos figuraban griferías, sanitarios, mamparas, porcelanatos y accesorios de alta gama para baños y cocinas, materiales cuyo valor económico resultó determinante en la magnitud de la estafa.

"Estamos hablando de accesorios de cocina y baño de alta gama. Quizás en cantidad no era tanto volumen, pero sí era muy importante el valor de cada producto", explicó el jefe del Departamento de Delitos Económicos, comisario inspector César Juárez, al programa La Segunda Mañana de AM550.

Entre los productos adquiridos figuraban griferías, sanitarios, mamparas, porcelanatos y accesorios de alta gama para baños y cocinas.

Una maniobra planificada y completamente digital

Según detalló Juárez, la organización realizó entre cinco y seis operaciones comerciales, todas mediante compras online, sin que existiera contacto presencial con el comercio. "La modalidad fue íntegramente a través de la web. Todas las compras fueron digitales y después una tercera persona retiraba la mercadería", señaló.

El jefe policial explicó que los investigadores comprobaron que los titulares de las tarjetas utilizadas eran tres personas domiciliadas en la provincia de Córdoba, quienes nunca participaron del fraude y denunciaron oportunamente ante las entidades bancarias que esas compras no habían sido realizadas por ellos. "La información de esas tarjetas fue utilizada para concretar las operaciones en Neuquén. Los verdaderos titulares desconocieron los consumos y los bancos les reconocieron que esas compras no eran legítimas. Finalmente, quien terminó perjudicado fue el comercio", indicó.

La organización realizó entre cinco y seis operaciones comerciales, todas mediante compras online, sin que existiera contacto presencial con el comercio. "La modalidad fue íntegramente a través de la web. Todas las compras fueron digitales y después una tercera persona retiraba la mercadería", señaló Juárez.

La investigación permitió recuperar casi toda la mercadería

La denuncia fue presentada a fines de abril, aunque las operaciones fraudulentas se habían concretado entre el 12 y el 20 de marzo, lo que obligó a reconstruir toda la trazabilidad de las compras. "Fue una investigación compleja porque hubo que retroceder en el tiempo para reconstruir cada operación y determinar cómo había funcionado toda la maniobra", explicó Juárez.

El trabajo incluyó análisis de documentación comercial, registros de cámaras de seguridad, dispositivos tecnológicos y tareas de inteligencia que permitieron identificar los domicilios donde se encontraba almacenada la mercadería.

Como resultado de los allanamientos, los investigadores recuperaron aproximadamente el 90% de los materiales. "Algunos productos ya estaban colocados en una vivienda, pero era un porcentaje mínimo. El resto todavía permanecía embalado y pudo ser secuestrado para ser restituido a la empresa", detalló.

Incluso, el comisario destacó una circunstancia que terminó favoreciendo la investigación. "La vivienda donde estaban los materiales había sido clausurada por una causa anterior, por lo que prácticamente no pudieron instalar la mercadería y eso permitió recuperarla en muy buen estado", afirmó.

Como resultado de los allanamientos, los investigadores recuperaron aproximadamente el 90% de los materiales. "Algunos productos ya estaban colocados en una vivienda, pero era un porcentaje mínimo. El resto todavía permanecía embalado y pudo ser secuestrado para ser restituido a la empresa", detalló el jefe del Departamento de Delitos Económicos, comisario inspector César Juárez.

El principal sospechoso ya estaba siendo investigado

Durante los procedimientos fue demorado un hombre mayor de edad que actualmente cumple prisión domiciliaria por otra investigación llevada adelante por el mismo Departamento de Delitos Económicos.

Juárez explicó que el hallazgo surgió precisamente gracias al cruce de información entre ambas causas. "Quiero destacar el trabajo de los investigadores, porque gracias a su experiencia lograron encontrar un nexo entre las dos investigaciones y eso nos permitió llegar a estos resultados", sostuvo.

La causa anterior corresponde a una investigación por el denominado "cuento del tío", en la que una vecina de Neuquén fue estafada por aproximadamente 700 mil pesos. Durante aquellos allanamientos también se había secuestrado dinero en efectivo y se detectó una importante cantidad de sustancias prohibidas, situación que derivó además en una investigación por narcocriminalidad.

El hombre permanece bajo prisión domiciliaria mientras ahora también quedó a disposición del fiscal de Delitos Económicos, Marcelo Narváez, quien conduce la nueva investigación.

Cómo evitar este tipo de estafas

Desde la Dirección de Delitos recordaron que las maniobras mediante el uso indebido de datos de tarjetas continúan creciendo y recomendaron adoptar medidas preventivas:

Revisar periódicamente los consumos de tarjetas de crédito y débito.

Activar las notificaciones automáticas de cada compra.

No compartir datos sensibles como números de tarjeta, códigos de seguridad o claves por teléfono, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Denunciar inmediatamente ante el banco y la Policía cualquier operación que no haya sido realizada por el titular.

La investigación continúa para determinar si existen otras personas involucradas en la maniobra y establecer si el mismo mecanismo fue utilizado para cometer nuevas estafas en otros comercios de la región.