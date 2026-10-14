La fiscal del caso Paula González formuló cargos contra el policía Francisco Agustín Quiroz por haber favorecido la evasión de cuatro internos de la Unidad de Detención 12 de Neuquén capital, el 17 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la investigación, el efectivo dejó sin custodia durante aproximadamente dos horas un sector de la unidad por el que escaparon los detenidos.

La fiscal le atribuyó haber facilitado la fuga de Diego Ezequiel Bastías, Lucas Nicolás Cruces, Rogelio Alejandro Rojas Cisterna y Jeremías Fresco, quienes cumplían detención en esa dependencia policial. Allí, Quiroz se desempeñaba como oficial de servicio y tenía a su cargo la custodia del sector.

Parte de la hipótesis detalla que el enrejado de una terraza ubicada en la parte superior de un patio del pabellón 3 también quedó sin custodia.

Además, señaló que el acusado mantuvo comunicaciones telefónicas con la madre de uno de los evadidos el mes previo a la fuga y que luego recibió transferencias de dinero de parte de esa mujer.

Entre las evidencias reunidas, la fiscal González mencionó la declaración de un interno que señaló que Quiroz recibió dinero para facilitar la evasión y permitir el ingreso de celulares a la unidad.

También indicó que, según ese testigo, el policía proporcionó la sierra utilizada para dañar el enrejado por el que escaparon los cuatro detenidos.

Los testigos y el allanamiento

La investigación incluye entrevistas realizadas por Asuntos Internos de la Policía, comprobantes de transferencias, informes sobre comunicaciones e intervenciones telefónicas y registros de cámaras de seguridad que muestran la fuga y los movimientos del personal policial.

En el marco de la investigación administrativa, Quiroz fue pasado a disponibilidad por el plazo máximo de cuatro meses y se aguarda la definición del juicio administrativo.

Durante un allanamiento en la vivienda del imputado se secuestró un plano de la Unidad de Detención 12, mientras que en otro procedimiento, realizado en la casa de la madre de uno de los evadidos, se secuestró un teléfono celular del que se obtuvieron comprobantes de las transferencias realizadas a Quiroz.

Continúa la investigación

La investigación continuará con la recepción de testimonios y la elaboración de informes técnicos. La defensa pública manifestó que tiene una teoría del caso diferente, aunque no cuestionó la formulación de cargos, la calificación legal ni el plazo solicitado para investigar.

La jueza de garantías tuvo por formulados los cargos contra Quiroz por el delito de favorecimiento de evasión agravado por su condición de funcionario público, en carácter de autor (artículos 281 y 45 del Código Penal), y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.