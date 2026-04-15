Mientras la comunidad educativa de Neuquén no supera el mensaje intimidatorio que dejaron los alumnos de una escuela de Cutral Co, la situación parece repetirse, esta vez, en Piedra del Águila. En uno de los baños de una escuela secundaria de esa localidad lanzaron una supuesta amenaza de un tiroteo.

Con el recuerdo fresco del horror de la escuela santafesina y la muerte de Ian Cabrera, las amenazas de tiroteos siempre encienden las alarmas. Ahora, Piedra del Águila despertó la atención de padres y alumnos por una supuesta amenaza de tiroteo.

Eso que comenzó como una situación de crisis en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) 1 de Cutral Co se repitió ahora a 170 kilómetros. Un auxiliar de servicio del Centro Provincial de Educación Media (CPEM) 32 de Piedra del Águila encntró un mensaje intimidante en el baño.

Según publicó el portal La Voz del Neuquén, en una de las paredes del establecimiento podía leerse la amenaza de manera clara y concisa: "miércoles tiroteo". El mensaje intimidatorio fue encontrado por un auxiliar de servicio, pero no escaló a mayores.

Miércoles tiroteo, el preocupante mensaje escrito en uno de los baños del CPEM 32 de Piedra del Águila

Quejas de las familias de los alumnos del CPEM 32

Padres y familiares del CPEM 32 sostienen que, a diferencia de lo ocurrido en Cutral Co, donde la dirección de la escuela técnico dio intervención a la Policía de la Provincia del Neuquén, en Piedra del Águila se habría minimizado el hecho.

De acuerdo con la información publicada, los padres denuncian que las autoridades de la escuela de Piedra del Águila habrían borrado la inscripción antes de avisar a la fuerza policial y calificaron el episodio como una broma de mal gusto.

Los padres del CPEM 32 marcharon a la comisaría

Ante la falta de una denuncia por parte de las autoridades escolares, familiares y padres decidieron movilizarse hasta la Comisaría 8° de esa localidad y radicar la exposición sobre la sucedido.

"No podemos esperar a que pase algo para actuar", manifestó un grupo de familias, según reproduce La Voz del Neuquén. Además, los padres reclaman que se apliquen protocolos de seguridad estrictos y que se identifique a los autores de dichas inscripciones.