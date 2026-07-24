Un conflicto que parecía cotidiano terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para dos familias de Sierra Grande. La discusión por un perro que andaba suelto escaló con el paso de los días hasta transformarse en una batalla de denuncias, acusaciones de amenazas y episodios de hostigamiento que obligaron a intervenir a la Justicia.

Cómo se desató la pelea vecinal en Sierra Grande que terminó en la Justicia rionegrina

Todo comenzó cuando un vecino aseguró que el animal circulaba libre por el barrio de manera habitual. Según su versión, intentó hablar varias veces con los dueños para que tomaran medidas, pero lejos de encontrar una solución, cada conversación terminó alimentando un mayor clima de tensión.

La situación llegó al límite cuando el hombre presentó una denuncia en el marco de la Ley Contravencional de Río Negro. Allí sostuvo que, además del problema con la mascota, había sido víctima de intimidaciones, amenazas y distintas conductas de hostigamiento por parte de la otra familia.

Pero la respuesta no tardó en llegar. Durante la audiencia judicial, la pareja de la persona denunciada rechazó las acusaciones y dio una versión completamente distinta de los hechos. Incluso aseguró que había sido el denunciante quien amenazó con matar al perro delante de toda la familia. También explicó que el animal siempre había permanecido suelto sin atacar a nadie y recordó que Zoonosis municipal ya había intervenido para advertir sobre las normas de tenencia responsable.

Versiones cruzadas y conflicto de convivencia: qué determinó la jueza de Paz

Frente a las versiones enfrentadas, la jueza de Paz concluyó que existía un serio conflicto de convivencia entre vecinos que ya había derivado en reiterados enfrentamientos verbales y que podía agravarse si no se tomaban medidas Por eso resolvió suspender el proceso contravencional por seis meses, aunque bajo estrictas condiciones.

La persona beneficiada deberá abstenerse de cualquier acto de hostigamiento, intimidación, amenazas o agresiones verbales. Además, cualquier nuevo reclamo relacionado con el perro deberá realizarse únicamente por las vías legales y no mediante discusiones cara a cara.

La resolución también ordenó la intervención de la Secretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Sierra Grande, que deberá controlar el cumplimiento de las normas de tenencia responsable y mantener informado al Juzgado sobre cualquier novedad. A su vez, la Comisaría 13° sólo deberá comunicar si vuelven a registrarse incidentes o se incumplen las reglas impuestas, con el objetivo de evitar que la guerra entre vecinos vuelva a encenderse.