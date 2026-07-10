Después de horas de fuertes críticas, indignación y miles de comentarios en redes sociales por el video de un perro que fue arrastrado por una camioneta en Catriel, la familia del hombre involucrado decidió salir a hablar. Conmovidos por la repercusión del caso, buscaron explicar qué ocurrió realmente y sostuvieron que nunca existió intención de hacerle daño al animal.

Según informó Radio Ciudad, los familiares del propietario del perro se acercaron a la emisora para dar su versión de los hechos. Allí explicaron que el hombre se dirigía hacia un campo, como lo hace habitualmente, acompañado por sus perros de raza grande para que pudieran correr y disfrutar del lugar. En ese contexto, aseguraron que el animal llevaba colocada una pechera y que, en un descuido de apenas unos segundos, saltó de la camioneta sin que el conductor advirtiera lo que estaba ocurriendo.

La familia fue contundente al rechazar cualquier acusación de maltrato deliberado. Afirmó que los perros son parte de su vida cotidiana, reciben todos los cuidados necesarios, tienen las vacunas al día y son atendidos de manera permanente, por lo que calificaron el episodio como un accidente tan inesperado como desafortunado.

Además, revelaron que la situación también golpeó de lleno a los hijos del conductor. Explicaron que el perro es la mascota de la familia y que los chicos quedaron profundamente afectados por todo lo ocurrido, no solo por el accidente, sino también por la enorme exposición pública que tuvo el caso.

Respecto del estado del animal, señalaron que fue atendido de inmediato por un médico veterinario y que se encuentra fuera de peligro. Indicaron que permanece bajo observación y continúa recibiendo los cuidados necesarios para una recuperación completa.

Finalmente, la familia lamentó profundamente el episodio y agradeció a las personas que se preocuparon por la salud del perro. Insistieron en que jamás existió intención de lastimarlo y que todo se desencadenó por un desafortunado descuido que terminó convirtiéndose en uno de los hechos más comentados de las últimas horas en Catriel.