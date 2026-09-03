El joven de 23 años que cayó desde el cuarto piso del Hospital de Villa Regina fue trasladado al Hospital Francisco López Lima de General Roca bajo Código Rojo, debido a la gravedad de las heridas que sufrió. Presenta un traumatismo craneoencefálico grave, permanece con pronóstico reservado en estado desesperante. La Fiscalia investiga el hecho como un intento de suicidio.

La situación generó preocupación en Regina, donde el hombre recibió las primeras atenciones luego de la caída. Si bien el personal sanitario logró constatar que presentaba signos vitales, la gravedad del cuadro hizo necesario disponer su derivación hacia General Roca, donde puede recibir una asistencia de mayor complejidad.

Según la información confirmada por la Comisaría 5° y el director Pablo Suárez, el joven no se encontraba internado en el hospital de Regina. Había concurrido al hospital para recibir atención médica y, posteriormente, se dirigió hacia el sector de Salud Mental. Poco después llegó hasta una salida de emergencia ubicada en el cuarto piso, desde donde se produjo la caída.

Ahora, mientras el joven permanece internado en Roca, la investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió antes del episodio. En ese sentido, desde la Policía de Río Negro se indicó que una de las hipótesis que se analiza es la de un posible intento de suicidio, aunque esa circunstancia todavía forma parte de la investigación y no fue establecida de manera definitiva.

El traslado en Código Rojo marca la gravedad del estado de salud del joven y abre una nueva etapa en este dramático episodio ocurrido dentro del hospital de Villa Regina. Su evolución en las próximas horas será determinante.