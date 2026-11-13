Quién es el joven de 23 años que desapareció en el río Negro en Cipolletti: Prefectura evalúa sumar buzos

Los rastrillajes por Alejandro Atero, el joven de 23 años que desapareció el jueves en el río Negro, continúan este viernes a la altura de Isla Jordán, en Cipolletti, con un nuevo despliegue coordinado de las fuerzas de rescate. Las tareas comenzaron en las primeras horas de la mañana y Prefectura Naval Argentina evalúa sumar buzos al operativo.

Atero es oriundo de Puerto Madryn, llegó hace poco a la región junto a su novia y trabaja en Centenario. La Fiscalía se comunicó con la familia del joven. Será la Prefectura Naval la que defina si se incorporan buzos a la búsqueda.

El joven desapareció el jueves por la tarde tras ingresar al agua junto a su pareja, de 19 años, y un amigo. Según el relato de la joven, perdió de vista a su novio dentro del río. Un vecino escuchó pedidos de auxilio y vio a una mujer salir del cauce, sin rastros del hombre que la acompañaba. Un llamado anónimo a la línea de emergencias 109 había alertado sobre una persona con dificultades para salir del agua.

Atero es alto, de contextura delgada, tez blanca y cabello negro con rulos. No tiene tatuajes y vestía solo un pantalón corto verde al momento de entrar al río. Esos datos orientan a los equipos que recorren la costa.

El operativo está coordinado por la Comisaría 4° de Cipolletti. El rastrillaje se realiza por agua y por tierra, con efectivos de la Guardia de la Comisaría, la Brigada Montada, la Brigada Rural, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Prefectura Naval Argentina. Hasta el momento, no hay novedades sobre su paradero.