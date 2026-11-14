Dos hermanos encontraron una familia donde crecer juntos, recibir cuidados y construir una nueva historia. Después de compartir más de un año de convivencia con una pareja que reconocían como su mamá y su papá, lograron la adopción plena. La Justicia reconoció legalmente un vínculo que ya estaba consolidado en la vida cotidiana de los chicos.

La historia comenzó en una localidad de Río Negro, después de que ambos fueran declarados en situación de adoptabilidad. La pareja se presentó a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, atravesó las evaluaciones correspondientes y en mayo de 2025 recibió la guarda con fines de adopción de los hermanos.

Desde entonces, los chicos comenzaron a compartir una nueva vida familiar. Las actividades escolares, los juegos, las celebraciones, los controles de salud y los tratamientos terapéuticos formaron parte de una rutina que permitió fortalecer el vínculo. Los informes de los equipos profesionales que intervinieron en el proceso señalaron una integración positiva al hogar.

La decisión también tuvo la voz de los protagonistas. En distintas entrevistas con profesionales, los hermanos expresaron que querían permanecer con la pareja y seguir creciendo junto a quienes ya identificaban como sus padres. Los adultos, por su parte, manifestaron su voluntad de asumir plenamente las responsabilidades de la crianza.

Con el patrocinio del defensor público Facundo Barrio Martin, la pareja solicitó la adopción plena para obtener el reconocimiento legal de esa familia. La sentencia se dictó en junio de 2026 y, dos meses después, la Justicia también aceptó el pedido para completar los datos registrales en otra provincia, donde habían sido inscriptos los nacimientos de los niños.

El caso cobra especial significado este 9 de noviembre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Adopción. La fecha busca visibilizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en una familia que les brinde afecto, protección y estabilidad, cuando no pueden recibir esos cuidados en su entorno de origen.

La adopción plena reconoce a los chicos como hijos con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro integrante de la familia. El proceso se enmarca en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el Código Civil y Comercial, que establecen como principios el interés superior del niño, el respeto por su identidad, el derecho a conocer sus orígenes y la posibilidad de ser escuchados. También priorizan que los hermanos puedan crecer juntos y mantener ese vínculo.