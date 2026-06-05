Una chica de 17 años denunció que fue atacada por un desconocido cuando bajó de un colectivo en Stefenelli, en la zona este de Roca. Según relató, el hombre la tomó con fuerza del brazo y le repetía insistentemente "vení, vení" mientras intentaba acercarla. La joven logró escapar gracias a la intervención de un automovilista que advirtió la situación. Casi una hora más tarde, la escuela avisó a su padre, quien llegó desde Cervantes y la acompañó a realizar la denuncia policial.

Todo ocurrió alrededor de las 16:50 del jueves. La estudiante había descendido de una unidad de la empresa Koko en la parada ubicada frente a la Escuela Primaria 38, en Vintter y Los Fresnos. Desde allí debía caminar apenas unas cuadras hasta la ESRN 107, donde tenía una clase de Educación Física programada para las 17.

Sin embargo, el trayecto habitual se transformó en un momento de enorme tensión. De acuerdo con la denuncia, apenas bajó del colectivo fue interceptada por un hombre que ya estaba en la parada. La adolescente contó que el sujeto la sujetó con fuerza del brazo izquierdo mientras le decía una y otra vez: "Vení, vení".

La adloescente denunció que fue aboradad en Vintter y Los Fresnos a tres cuadras del colegio secundario

La joven declaró que el desconocido no mostró armas, no la amenazó y tampoco intentó robarle. De hecho, llevaba el teléfono celular en la mano y el hombre nunca trató de quitárselo. Lo que la asustó fue la insistencia del sujeto y la forma en que la tomó físicamente.

En medio de esa situación apareció un inesperado salvador. Un conductor que circulaba por el lugar observó lo que estaba ocurriendo, frenó su vehículo y abrió la puerta del acompañante. La adolescente subió rápidamente y el hombre la trasladó hasta la ESRN 107, ubicada a pocas cuadras sobre Vintter.

Ya en la escuela, la estudiante pudo resguardarse. Sin embargo, según surge de la denuncia, recién a las 17:32 las autoridades educativas se comunicaron con su padre para informarle lo que había sucedido. El hombre, de 41 años y domiciliado en una chacra de Cervantes, llegó hasta Roca para encontrarse con su hija. Juntos se dirigieron posteriormente a la Subcomisaría 67° para radicar la denuncia y poner en conocimiento de las autoridades cada detalle de lo ocurrido.

La descripción del sospechoso es, por ahora, escasa. La adolescente sólo pudo recordar que se trataba de una persona alta y vestida con ropa oscura. No logró identificar rasgos faciales ni otras características que permitan individualizarlo con precisión. Además, aseguró que en la parada no había otras personas cuando ocurrió el episodio.

La denuncia activó una investigación que busca reconstruir minuto a minuto lo sucedido. Los investigadores intentan obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona y también localizar al automovilista que asistió a la joven, ya que su testimonio podría resultar determinante para esclarecer el caso.

MIentras, entre las autoridades de la Unidad Regional II y el equipo directivo del colegio secundario se elaboran corredores seguros para los estudiantes que llegan o salen del colegio.