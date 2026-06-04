Una adolescente de 15 años fue apuñalada en el pecho durante una violenta pelea ocurrida a la salida de la ESRN 19 de Viedma y debió ser sometida a una cirugía de urgencia por las graves lesiones que sufrió en la zona del tórax. El ataque ocurrió frente a otros estudiantes y ahora es investigado por la Fiscalía, mientras la familia de la víctima denuncia que la agresora tenía antecedentes violentos que eran conocidos dentro de la comunidad educativa.

El episodio, que generó conmoción en la capital rionegrina, cuando finalizaban las actividades del turno tarde en la Escuela Secundaria Río Negro Nº 19, ubicada en el barrio Patagonia. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre dos jóvenes terminó de la peor manera: una de ellas recibió una puñalada en el pecho y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital.

Según trascendió, la víctima y la agresora cursarían en el mismo establecimiento educativo. Por motivos que todavía son materia de investigación, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física. En medio del enfrentamiento apareció un arma blanca y la adolescente de 15 años terminó con una profunda herida en el tórax.

Sin embargo, el dramático alcance de la agresión recién fue descubierto minutos después. De acuerdo con el relato de su madre, la joven logró regresar a su casa sin advertir inicialmente la gravedad de la lesión. Fue allí cuando la familia descubrió el puntazo que había recibido en el pecho y decidió trasladarla de inmediato al hospital.

La situación era mucho más delicada de lo que parecía. La herida había provocado complicaciones entre el pulmón y el tórax, por lo que los médicos resolvieron intervenirla quirúrgicamente de urgencia para evitar consecuencias mayores. Desde entonces permanece bajo seguimiento médico mientras avanza su recuperación.

Pero además comenzaron a surgir detalles que incrementaron la preocupación alrededor del caso. La madre de la adolescente aseguró públicamente que su hija venía sufriendo hostigamientos desde hacía varios días y denunció que existían antecedentes de conflictos con la joven señalada como agresora.

Mientras tanto, la investigación penal ya está en marcha. La denuncia fue radicada en la Comisaría 38° y quedó bajo la órbita del fiscal Rubén Negro. Entre las primeras medidas ordenadas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y distintas pericias destinadas a reconstruir con precisión cómo se desarrolló la violenta secuencia.

Además, la madre de la adolescente adelantó que impulsará nuevas acciones judiciales. La mujer sostiene que las autoridades escolares conocían situaciones previas de violencia y anunció que denunciará a la institución por presunto abandono de persona.