La Policía de Río Negro volvió a allanar un punto de venta de drogas en Stefenelli. La vivienda allanada sobre calle Portugal, pertenece a una familia conocida por sus antecedentes en la venta al menudeo, que reincide en la actividad ilegal. El operativo permitió secuestrar más de 100 gramos de cocaína fraccionada y lista para la comercialización, 11 plantas de marihuana, siete celulares, cinco balanzas de precisión con restos de droga. Además los investigadores encontraron municiones de distintos calibres, dos cargadores de pistola 9 milímetros y más de un millón de pesos en efectivo que es parte de la recaudación del negocio. Seis adultos quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737.

La investigación comenzó tras una denuncia anónima al 0800-DROGAS, lo que activó el trabajo de la División Toxicomanía. Durante dos meses, los agentes siguieron cada movimiento de la familia, que ya había sido señalada en otras causas por venta de estupefacientes, la última vez había sido en septiembre. El domicilio de calle Portugal al 700 se convirtió en el epicentro de un comercio ilegal que abastecía al barrio y que ahora quedó desmantelado.

Con el avance de las diligencias, los investigadores encontraron no solo droga y dinero, sino también municiones y cargadores, lo que expone el nivel de peligrosidad de la organización. La presencia de balanzas de precisión y elementos de fraccionamiento confirma que la cocaína estaba lista para ser vendida al menudeo. El hallazgo de un millón de pesos en billetes de distintos valores refuerza la hipótesis de un negocio sostenido y lucrativo.

Asimismo, la participación de seis personas mayores de edad, tres hombres y tres mujeres, muestra que se trataba de una estructura familiar organizada, con roles definidos y antecedentes penales previos. La reincidencia de esta familia evidencia la eficacia de la investigación policial que logró reunir pruebas suficientes para el allanamiento.

Los seis integrantes de la familia quedaron a disposición de la Justicia Federal por la comercialización de drogas, en tanto que por la tenencia de proyectiles, la que deberá avanzar en la causa es el Ministerio Público de Río Negro.

Otro allanamiento hace cinco meses

El viernes 5 de septiembre, la Policía de Río Negro cayó en la misma casa de Portugal al 700 tras una investigación de casi un mes. En aquel momento los efectivos de Toxicomanía encontraron cocaína fraccionada en envoltorios listos para la venta, marihuana preparada para su comercialización, tres balanzas digitales con restos de sustancia blanca, además de 860.770 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una caja con 40 municiones calibre 9 milímetros.

En la vivienda había diez personas, pero cuatro quedaron imputadas por infracción a la Ley de Drogas.