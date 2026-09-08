La ganadería de Río Negro viene pisando el acelerador y la provincia quiere acompañar ese crecimiento. Las modificaciones en las normas sanitarias apuntan a hacerles la vida un poco más fácil a los productores y, al mismo tiempo, abrir nuevas posibilidades para procesar y generar valor dentro del territorio.

El cambio llega en un momento en que el mapa ganadero provincial es muy distinto al de hace poco más de diez años. La cantidad de bovinos pasó de unas 400.000 cabezas a alrededor de 700.000, una transformación que muestra el fuerte crecimiento de la actividad.

Y no es el único número que sorprende. La faena local ya ronda los 170.000 animales por año y cada vez son más los animales que llegan terminados dentro de la provincia. Esto significa más producción que puede quedarse en Río Negro en lugar de salir para ser procesada en otros lugares.

También creció la producción de alimento para los animales y se multiplicaron las cabañas ganaderas. En poco más de una década pasaron de ser apenas 10 a unas 25, otro dato que refleja el avance de una actividad que busca ganar escala y productividad.

Con este escenario, las modificaciones normativas buscan ampliar las alternativas de procesamiento bajo criterios sanitarios definidos. La idea es que las nuevas herramientas acompañen el crecimiento y permitan que más productores puedan agregar valor a lo que producen.

El recorrido para escuchar al sector ya comenzó en Río Colorado y continuará por Viedma, General Conesa, Choele Choel y distintas localidades del Alto Valle. En cada exposición se pondrá sobre la mesa la realidad productiva de cada región y las necesidades de quienes están todos los días frente a los animales.

La apuesta es clara: que la ganadería siga creciendo y que ese crecimiento se traduzca en más trabajo, producción y movimiento económico dentro de Río Negro. Para el campo, el desafío ahora es aprovechar las nuevas herramientas y convertir el crecimiento de los últimos años en más oportunidades