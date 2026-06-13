Una escena poco habitual sorprendió durante la mañana de este sábado en Neuquén. Personal de Bomberos y efectivos de la Policía provincial trabajaron para retirar un automóvil que se encontraba dentro de la laguna de San Lorenzo, sin que hubiera ocupantes en su interior ni personas heridas.

El aviso ingresó alrededor de las 8:30 y movilizó a integrantes de la División Bomberos Cuartel N°6. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron el vehículo dentro del agua y comenzaron las tareas para verificar si había personas atrapadas.

El jefe a cargo de la División Bomberos Cuartel N°6, subcomisario Eduardo Moreno, explicó a Mejor Informado que "se registró un autovuelco de un vehículo, se concurrió al lugar, pero no se encontraban personas en el interior del mismo ni a sus alrededores".

Ante la posibilidad de que alguien hubiera quedado atrapado, los bomberos realizaron una inspección completa del rodado. "Bomberos procedió a la apertura del vehículo y se verificó el interior a los efectos de establecer si había personas en su interior, resultados negativos", detalló Moreno.

Buscan determinar cómo llegó el vehículo al lugar

Tras confirmar que no había víctimas ni heridos, la atención se centró en establecer qué ocurrió antes de que el automóvil terminara dentro de la laguna. Moreno indicó que "quedó personal policial de la Comisaría 16 para verificar propiedad del vehículo y las circunstancias en las que llegó al lugar".

Por el momento no trascendió quién conducía el rodado ni en qué momento ingresó a la laguna. Tampoco se informó sobre denuncias relacionadas con el automóvil.

Mientras avanzan las averiguaciones, el episodio despertó curiosidad entre vecinos y ocasionales transeúntes que observaron el operativo. La investigación ahora apunta a reconstruir los movimientos previos del vehículo y determinar cómo terminó dentro del agua sin que hubiera personas en el lugar al momento del rescate.