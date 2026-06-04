El frío más intenso de Argentina volvió a tener domicilio en Río Negro. Maquinchao, la localidad ubicada en plena estepa patagónica, a 325 kilómetros de General Roca y a 276 de Bariloche, registró este jueves una mínima de -4,3°C y se convirtió nuevamente en la ciudad más fría del país. El dato la ubicó al tope del ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional y confirmó que la Patagonia sigue siendo el epicentro de las temperaturas más extremas del territorio nacional.

El invierno todavía ni siquiera comenzó de manera oficial, pero en la Línea Sur rionegrina ya se vive como si estuviera instalado desde hace semanas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el frío se hizo sentir con crudeza. Los vehículos amanecieron cubiertos por una gruesa capa de escarcha, los pastizales quedaron congelados y el termómetro volvió a desplomarse en una de las zonas más castigadas por las bajas temperaturas del país.

Y cuando el frío golpea fuerte, Maquinchao suele aparecer en escena. La pequeña localidad ubicada sobre la Ruta Nacional 23, en pleno corazón de la estepa patagónica, volvió a encabezar el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional. No es una novedad para sus habitantes, acostumbrados a convivir con inviernos largos, mañanas congeladas y temperaturas extremas que cada año la convierten en protagonista de los reportes meteorológicos nacionales.

Pero el dominio rionegrino no terminó allí. El Bolsón también apareció entre los registros más bajos del país con una mínima de -1,4°C. Más atrás quedó El Calafate, en Santa Cruz, donde el termómetro marcó 0°C, mientras que Paso de Indios, en Chubut, registró 1,1°C.

Asimismo, el frío avanzó con fuerza sobre buena parte de la Patagonia. Trelew anotó 2°C, Puerto Madryn llegó a 2,4°C y Río Grande, en Tierra del Fuego, compartió ese mismo registro. Incluso Uspallata, en Mendoza, se coló entre los primeros puestos con una mínima de 3,5°C.

Los números reflejan una realidad contundente: la Patagonia volvió a adueñarse del mapa del frío argentino. De las diez ciudades con las temperaturas más bajas del país, siete pertenecen al sur del país, una muestra de la intensidad del aire frío que domina la región desde el comienzo de junio.

Incluso otras ciudades importantes de la región aparecieron bien posicionadas en el ranking nacional. Viedma registró 6,5°C, mientras que Neuquén capital ocupó el puesto 13 con una temperatura mínima de 8,2°C.

Por ahora, los pronósticos no traen alivio. Los especialistas anticipan nuevas madrugadas heladas, con registros cercanos o inferiores a los cero grados en distintos puntos de Río Negro y el resto de la Patagonia. La combinación de aire frío, cielos despejados y escasa humedad seguirá favoreciendo la formación de fuertes heladas durante las próximas jornadas.

¿Por qué hace tanto frío en Maquinchao?

Su altitud es un factor determinante para que en invierno hayan temperaturas extremas, a 880 metros sobre el nivel del mar. También su característica contiental al estar situada lejos del mar y de la cordillera. Esta ciudad de casi 3 mil habitantes tiene un récord que se mantiene desde 1991, cuando el termómetro marcó –35 °C.