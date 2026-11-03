El hombre que apuñaló a un repartidor de Mercado Libre en pleno centro de Cipolletti fue acusado formalmente por lesiones graves, un mes después de haberse presentado voluntariamente en la Fiscalía acompañado por un abogado y quedar en libertad. La puñalada que le asestó al trabajador comprometió la pared abdominal, el peritoneo y el hígado, provocó un sangrado activo y dejó una lesión hepática de pronóstico reservado. Pese a la violenta reacción, el ataque y la posterior fuga, no irá preso.

El episodio ocurrió el 3 de octubre en calle Alem al 400. El repartidor había llegado hasta el domicilio para cumplir con una entrega laboral, pero no consiguió que el destinatario recibiera el paquete. Lo que debía ser una tarea cotidiana terminó convertido en una violenta discusión que estuvo a punto de tener consecuencias todavía más graves.

Según la reconstrucción presentada por la fiscal adjunta Yesica Montenegro, el conflicto comenzó en la vereda de la vivienda. Después del entredicho, el hombre salió a la calle con una navaja y atacó al trabajador, a quien no conocía previamente. La puñalada fue directamente al abdomen. Después de la agresión, el sospechoso se retiró caminando del lugar.

La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital para recibir asistencia médica. La lesión no era superficial: los profesionales constataron un hematoma en la zona del epigastrio, con compromiso de la pared abdominal, el peritoneo y el hígado. Además, presentaba sangrado activo y una laceración hepática cuyo pronóstico fue considerado reservado.

La historia tuvo un primer capítulo judicial pocos días después del ataque. El hombre señalado como autor se presentó voluntariamente en la Fiscalía de Cipolletti, acompañado por un abogado particular. En aquella oportunidad fijó domicilio y quedó en libertad, aunque a disposición de la Justicia. La investigación, sin embargo, siguió su curso y ahora desembocó en una acusación formal.

Durante la audiencia realizada este martes, la Fiscalía le atribuyó el delito de lesiones graves en calidad de autor. Para sostener la imputación, presentó entrevistas a vecinos y personas que circulaban por el sector, testimonios de los efectivos policiales que intervinieron, informes médicos y registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas. Esos elementos forman parte de la reconstrucción del ataque y de las pruebas reunidas hasta el momento.

Por su parte, el defensor particular no presentó objeciones a la formulación de cargos ni a la calificación legal propuesta por la fiscalía. Tampoco cuestionó las medidas cautelares solicitadas para proteger a la víctima. Finalmente, la jueza de Garantías Sonia Martín tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria. También ordenó una prohibición de acercamiento y un impedimento total de contacto con el repartidor, por cualquier vía.

Así, el hombre que atacó al repartirdor, se fugó y días después se presentó con su abogado, continuará en libertad aunque enfrenta una acusación por lesiones graves.