La muerte de Fernando Daniel Zúñiga, el ciclista de 29 años que murió atropellado sobre la Ruta Provincial 65, en cercanías de Allen, esconde una dramática historia. Había salido desde Cipolletti en bicicleta rumbo a General Roca para acompañar a su esposa, que permanece internada en una clínica. Mientras avanzaba por la ruta, la mujer comenzó a buscarlo desesperadamente a través de las redes sociales porque no tenía noticias suyas. Nunca imaginó que el viaje terminaría en una tragedia.

El violento choque ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 20:50, en el tramo de la conocida Ruta Chica entre la curva de Verani y el camino rural 4, a la altura de Guerrico. Zúñiga circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una Ford Kuga conducida por un hombre de 51 años.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del siniestro, el conductor de la camioneta intentó realizar una maniobra de adelantamiento por el carril contrario. En esas circunstancias impactó con el lateral izquierdo del vehículo contra el ciclista, que terminó tendido sobre la cinta asfáltica con heridas de extrema gravedad.

Una ambulancia llegó al lugar y trasladó al joven hasta el hospital de Allen. Sin embargo, el cuadro era crítico y, pese a la asistencia médica, los profesionales confirmaron su fallecimiento después de las 21:40. Tenía apenas 29 años.

Iba a acompañar a su mujer internada

Pero detrás de ese choque, que se suma a la larga lista de vícimas fatales en las rutas del Alto Valle, había una historia que recién comenzó a conocerse horas después. Fernando Daniel Zúñiga había emprendido un viaje desde Cipolletti hacia General Roca. No lo hacía por trabajo ni por una cuestión cotidiana: iba en bicicleta para estar junto a su esposa, que se encontraba internada en una clínica de la ciudad.

La situación había generado preocupación. La mujer no tenía noticias de su pareja y, ante la demora, recurrió a las redes sociales para intentar encontrarlo. Publicó mensajes y pidió colaboración para saber dónde podía estar. Según trascendió, no conocía bien la ciudad y tampoco sabía cómo orientarlo para que pudiera llegar hasta ella.

Mientras la búsqueda se multiplicaba entre publicaciones y consultas, la tragedia ya se había producido sobre la Ruta 65. El hombre al que intentaba localizar era el mismo ciclista que había sido embestido en Guerrico y trasladado de urgencia al hospital de Allen.

La noticia de su muerte provocó conmoción entre quienes conocían a Zúñiga y entre los vecinos que habían seguido la búsqueda a través de las redes sociales. El viaje que había iniciado desde Cipolletti con la intención de acompañar a su esposa terminó de la peor manera, en un tramo de la ruta que se convirtió en escenario de una tragedia.