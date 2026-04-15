Un violento episodio en plena vía pública se registró durante la noche de este martes en Plottier. Allí, un hombre de 51 años fue detenido tras atacar a efectivos policiales con una motosierra, un hacha y una escopeta. Dos uniformados resultaron heridos y el agresor debió ser trasladado a un centro de salud bajo custodia.

El hecho ocurrió en la calle Olascoaga al 400, en una zona de chacras, cuando personal de la Comisaría 7° advirtió que el hombre había bloqueado la calzada con distintos objetos de su vivienda e interrumpía la libre circulación. Al intentar persuadirlo para que despejara el lugar, la situación escaló rápidamente.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre ingresó a su domicilio y salió con una motosierra encendida y comenzó a amenazar a los efectivos. Lejos de deponer su actitud, volvió a entrar a la vivienda y salió primero con un hacha; y luego con una escopeta, que llegó a apuntar directamente contra los uniformados. Incluso intentó efectuar un disparo, aunque el arma no se accionó.

Cómo detuvieron al hombre fuertemente armado que quiso atacar a los policías en Plottier

Frente al peligro inminente, los agentes utilizaron cartuchos de goma para neutralizarlo y, tras un intenso forcejeo, lograron reducirlo. Como consecuencia del enfrentamiento, dos policías resultaron lesionados: uno recibió un golpe en la cabeza y otro sufrió múltiples contusiones.

Desde la Policía de Neuquén indicaron que el hombre presentaba un estado de extrema agresividad y se encontraba “fuera de sí”. Finalmente, el agresor fue trasladado en ambulancia a un centro de salud, donde permanece bajo custodia policial.